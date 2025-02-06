Бен Аффлек заменит Мэтта Дэймона в главной роли в своем фильме «Животные»

Американский актер и режиссер Бен Аффлек возобновил работу над анонсированным еще в прошлом году триллером «Животные». Он не только будет постановщиком картины для Netflix, но и сам сыграет в ней главную роль. Аффлек заменит в картине своего друга Мэтта Дэймона. Об этом пишет Deadline со ссылкой на собственные источники.
Инсайдеры добавляют, что звезда «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон также примет участие в съемках. Планируется, что фильм будут снимать в Лос-Анджелесе. С момента первого анонса проект претерпел некоторые изменения.
Ранее сообщалось, что Аффлек займет кресло режиссера и станет продюсером фильма, а главная роль отводилась его другу и коллеге Мэтту Дэймону. Но из-за наложения графиков съемок с предстоящим фильмом Кристофера Нолана The Odyssey («Одиссея») Дэймон был вынужден покинуть актерский состав «Животных».
Подробности сюжета держатся в секрете. Известно лишь, что фильм расскажет историю о кандидате в мэры и его жене, чей сын был похищен. Изначально старт съемок заявлялся еще в марте 2024 года.
«Окруженные множеством врагов — как политических, так и других, — супруги не имеют иного выбора, кроме как решиться на преступление, чтобы спасти сына», — привело ранее детали сюжета будущей ленты издание The Hollywood Reporter.
Предстоящий криминальный триллер выпустит основанная в 2022 году Аффлеком и Дэймоном независимая продюсерская компания Artists Equity. Первый занял в ней должность исполнительного директора, а второй — главного креативного директора. Дебютным фильмом компании стал «Air: большой прыжок». Он рассказывает о гении маркетинга Сонни Ваккаро, который подтолкнул Nike к поиску самого выдающегося спортсмена в мире. На экраны картина вышла в марте 2023 года.
Дружба Мэтта Дэймона и Бена Аффлека берет начало еще в детстве актеров. Вместе оба начинали актерскую карьеру в Голливуде, а на сегодняшний день у них за плечами несколько совместных фильмов, среди которых «Девушка из Джерси» и «Умница Уилл Хантинг». За сценарий последнего оба получили свою первую премию «Оскар» в 1998 году. В качестве режиссера Аффлек удостоился «Оскара» за картину 2012 года «Операция “Арго”, в которой сыграл главную роль.