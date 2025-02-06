Бен Аффлек заменит Мэтта Дэймона в главной роли в своем фильме «Животные»

Дружба Мэтта Дэймона и Бена Аффлека берет начало еще в детстве актеров. Вместе оба начинали актерскую карьеру в Голливуде, а на сегодняшний день у них за плечами несколько совместных фильмов, среди которых «Девушка из Джерси» и «Умница Уилл Хантинг». За сценарий последнего оба получили свою первую премию «Оскар» в 1998 году. В качестве режиссера Аффлек удостоился «Оскара» за картину 2012 года «Операция “Арго”, в которой сыграл главную роль.