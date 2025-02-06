Марк Эйдельштейн

«В тот момент, я, честно, не знал, кто он, потому что не смотрел его фильмов. Позор мне… Но каждый человек, которому я рассказывал о моем общении с Шоном, говорил: “Ты знаешь, что он один из самых удивительных независимых режиссеров всех времен?”» — рассказал Эйдельштейн в интервью Deadline.