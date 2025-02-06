Марк Эйдельштейн рассказал о знакомстве и работе с режиссером фильма «Анора». 22-летний актер отметил, что Шон Бэйкер заинтересовался им после просмотра фильма «Страна Саша», а вот он сам не знал, с кем имеет дело.
«В тот момент, я, честно, не знал, кто он, потому что не смотрел его фильмов. Позор мне… Но каждый человек, которому я рассказывал о моем общении с Шоном, говорил: “Ты знаешь, что он один из самых удивительных независимых режиссеров всех времен?”» — рассказал Эйдельштейн в интервью Deadline.
Их первый разговор состоялся по Zoom. Актер и режиссер обсудили самопробы. Бэйкер объяснил, что придумал образ героя, который беспечно живет и ни о чем нем беспокоится. Позже они поговорили о сценарии и сюжетной линии персонажа Эйдельштейна.
Актер сделал самозапись и отправил ее режиссеру. Он признался, что волновался, когда записывал пробы. Но в итоге решил расслабиться и просто получить удовольствие от процесса, не думая о результате.
«Было страшно записывать себя, потому что все уже говорили, что Шон — гений. Он гений, а я нет. Что я буду делать? Но я просто старался получать удовольствие», — признался актер.
Также он объяснил, чем отличается от своего героя. По словам Эйдельштейна, Иван — его полная противоположность.
«Я не такой человек. У меня никогда не было много денег, я никогда не покупал столько вещей, как Иван. И с Шоном я нашел ключ. Я понял, что Иван — моя противоположность, полная противоположность», — заключил актер.
Напомним, в центре сюжета фильма — стриптизерша Анора (Майки Мэдисон). Она знакомится с Иваном (Марк Эйдельштейн), сыном российского олигарха, и выходит за него замуж. Однако родители молодого человека против этого союза. Они приезжают в Америку, чтобы аннулировать брак.