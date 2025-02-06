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В Сингапуре нашли обезьяну с прической Росомахи из фильма «Люди Икс»

Посетительница зоопарка в Сингапуре заметила восточнояванского лангура с бакенбардами, напоминающего Росомаху из фильма
Найдена обезьяна — копия Хью Джекмана в роли Росомахи
Найдена обезьяна — копия Хью Джекмана в роли РосомахиИсточник: www_gazeta_ru

В Сингапуре посетительница зоопарка Мандай нашла обезьяну — копию Хью Джекмана в роли супергероя Росомахи в фильмах серии «Люди Икс». Видеороликом, снятым 53-летней Ровеной Чоу, поделилось сообщество зоопарка в социальной сети.

Внимание посетительницы привлек восточнояванский лангур с бакенбардами и внимательным выражением лица. Подписчики зоопарка сошлись в мнении, что он похож на известного актера.

Хью Джекман в роли Росомахи
Хью Джекман в роли РосомахиИсточник: Legion-Media.ru

Автор видео предположила, что обезьяну спугнули более крупные приматы, и поэтому она оказалась неподалеку от туристической тропы.

Восточнояванские лангуры не водятся в Сингапуре, но хорошо чувствуют себя в местном зоопарке.