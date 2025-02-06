Виторган публично обратился к своей жене: «Как же мне повезло»

«Моя дорогая Ириша! С днем рождения, роднулечка. Спасибо тебе за все. За твою постоянную заботу обо мне, о доченьках, за все, что ты делаешь для всей нашей большой семьи, для друзей, для всех знакомых и незнакомых! За все тебя благодарю: за позитив, за твой общительный характер, за то, что и такая деловая, за то, что все успеваешь, за то, что потрясающая дочь, удивительная мама и любящая жена. Будь такой молодой, веселой, дари свое тепло и заряжай всех нас своим оптимизмом. Как же мне повезло, черт возьми! Ты только будь, пожалуйста, здорова», — написал звезда «Чародеев».