Раскрыта дата выхода спин-оффа «Джона Уика» в России

В новом экшен-триллере Ана де Армас сыграет талантливую балерину из синдиката «Руска Рома», которая стремится отомстить за своего отца. Актер Киану Ривз снова выступит в роли белорусского киллера по кличке Баба-Яга. Также в фильме появится в роли Харона Лэнс Реддик. Это последняя работа актера, которого не стало в марте 2023 года.