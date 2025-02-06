Умер актер из фильма «Карты, деньги, два ствола» Патрик Мориарти

Британский актер Патрик Мориарти скончался в возрасте 86 лет. Об этом 6 февраля сообщила The Mirror.
Уточняется, что Мориарти умер еще 2 февраля в присутствии супруги. Причины смерти и место прощания с актером не уточняются.
За свою карьеру Мориарти успел сняться в 45 кинофильмах и телешоу. Мориарти получил известность после роли Бритвы в гангстерском фильме 1980-х годов «Долгая Страстная пятница», а также Гарри Топора в криминальном фильме Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола». Он сыграл также в таких кинокартинах, как «Челюсти 3», «Игры патриотов», «Квадрофения», «Отбросы», «Чувство свободы», «Загадка», «Зло никогда не умирает», мини-сериалах «Дюна» и «Дети Дюны» и других картинах.
Его последняя работа в кино была в 2021 году — роль Йена Джарвиса в гангстерском фильме «Восхождение пехотинца. Начало: История Тони Такера».