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Умер актер из фильма «Карты, деньги, два ствола» Патрик Мориарти

Артист скончался на 87-м году жизни
Патрик Мориарти (П. Х. Мориарти)
Патрик Мориарти (П. Х. Мориарти)Источник: Legion-Media.ru

Британский актер Патрик Мориарти скончался в возрасте 86 лет. Об этом 6 февраля сообщила The Mirror.

Уточняется, что Мориарти умер еще 2 февраля в присутствии супруги. Причины смерти и место прощания с актером не уточняются.

За свою карьеру Мориарти успел сняться в 45 кинофильмах и телешоу. Мориарти получил известность после роли Бритвы в гангстерском фильме 1980-х годов «Долгая Страстная пятница», а также Гарри Топора в криминальном фильме Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола». Он сыграл также в таких кинокартинах, как «Челюсти 3», «Игры патриотов», «Квадрофения», «Отбросы», «Чувство свободы», «Загадка», «Зло никогда не умирает», мини-сериалах «Дюна» и «Дети Дюны» и других картинах.

Его последняя работа в кино была в 2021 году — роль Йена Джарвиса в гангстерском фильме «Восхождение пехотинца. Начало: История Тони Такера».