52-летняя Алена Бабенко показала, как выглядит с утра без макияжа

У Бабенко есть сын, он родился в 1992 году в ее браке с режиссером Виталием Бабенко. Звезда признавалась, что «позволяла себе гулять и возвращаться поздно домой», поэтому вскоре супруги развелись. По словам артистки, она переживала за Никиту, которому было тяжело принять расставание родителей, и он даже замкнулся, но позже им удалось проработать эту проблему. А в 2011 году знаменитость вышла замуж за бизнесмена, мастера спорта по прыжкам на лыжах с трамплина Эдуарда Субоча.