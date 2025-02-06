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52-летняя Алена Бабенко показала, как выглядит с утра без макияжа

Актриса сделала селфи в постели и опубликовала в соцсети
52-летняя Алена Бабенко показала, как выглядит с утра без макияжа
52-летняя Алена Бабенко показала, как выглядит с утра без макияжаИсточник: www_gazeta_ru

Актриса Алена Бабенко показала подписчикам, как выглядит с утра без макияжа. Звезда позировала в постели с домашним питомцем и сняла себя на фронтальную камеру, а фото опубликовала в соцсетях.

Артистка опровергала слухи о пластике. По признанию Бабенко, она регулярно посещает косметолога и делает разные аппаратные процедуры, помогающие поддерживать молодость кожи. Знаменитость также выступала против липосакции. Актриса отмечала, что поддерживает себя в форме благодаря спортивным тренировкам и правильному питанию.

У Бабенко есть сын, он родился в 1992 году в ее браке с режиссером Виталием Бабенко. Звезда признавалась, что «позволяла себе гулять и возвращаться поздно домой», поэтому вскоре супруги развелись. По словам артистки, она переживала за Никиту, которому было тяжело принять расставание родителей, и он даже замкнулся, но позже им удалось проработать эту проблему. А в 2011 году знаменитость вышла замуж за бизнесмена, мастера спорта по прыжкам на лыжах с трамплина Эдуарда Субоча.

В 43 года артистка стала бабушкой, у нее родился внук Теодор. Никита Бабенко с женой Саломеей и ребенком уехал из России. Актриса не отвечала на вопросы о политических разногласиях с сыном, но признавалась, что ей не хватает общения с любимыми людьми.