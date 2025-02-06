Раскрыты подробности предполагаемого романа Деми Мур с Эндрю Гарфилдом

У голливудской актрисы Деми Мур и артиста Эндрю Гарфилда возникла симпатия пару месяцев назад. Об этом сообщает издание In Touch Weekly.
20 января в сети появилось видео, на котором 62-летняя Мур и 41-летний Гарфилд «кокетничали» друг с другом в закулисье церемонии награждения премии «Золотой глобус». В ролике актриса держит собеседника за руки, они пристально смотрят друг другу в глаза. После этого интернет-пользователи заподозрили, что у звезд роман. По словам инсайдера из окружения актеров, между ними «возникла искра еще несколько месяцев назад».
«Они оба свободны. Она великолепна как никогда, а он не только красив, но и невероятно обаятелен. Эндрю казался влюбленным — это было видно по его лицу на “Золотом глобусе”. И все знают, что Деми тянет к молодым мужчинам», — заявил инсайдер In Touch Weekly.
До этого блог со сплетнями о звездах Deux Moi обнародовал в соцсети неподтвержденную информацию о том, что Гарфилд и Мур состоят в отношениях. По данным аккаунта, звезда «Человека-паука» на данный момент проживает в поместье Деми в Айдахо.
В 2013 году актриса Деми Мур рассталась со своим последним мужем Эштоном Кутчером, который был моложе нее на 15 лет. Знаменитость также состояла в отношениях с Брюсом Уиллисом. У них трое детей — Скаут, Румер и Таллула. Актеры прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год.