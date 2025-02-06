Бен Стиллер опроверг получение денег за поездку на Украину

Стиллер, комментируя публикации в социальных сетях о том, что Агентство США по международному развитию (USAID) заплатило ему четыре миллиона долларов за визит в Киев, заявил, что оплачивал все из личных денег, а поехал на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским только ради благой миссии.