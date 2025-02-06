Бен Стиллер опроверг получение денег за поездку на Украину

Актер и режиссер Бен Стиллер, известный по комедиям нулевых, а также франшизе «Ночь в музее», посетил Украину с гуманитарными целями и организовал поездку за свой счет. Об этом артист написал в соцсети X (ранее — Twitter).
Стиллер, комментируя публикации в социальных сетях о том, что Агентство США по международному развитию (USAID) заплатило ему четыре миллиона долларов за визит в Киев, заявил, что оплачивал все из личных денег, а поехал на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским только ради благой миссии.
«Абсолютная ложь. Это информации от российских медиа, просто фейк. Я выложил за эту гуманитарную поездку деньги из собственного кармана, и никто мне не платил», — написал Бен.
Накануне в сети появились слухи о том, что скандально известное USAID, которое сейчас подверглось критике в США за нецелевое расходование бюджета страны, платило голливудским знаменитостям миллионы долларов за их визиты на Украину в разгар специальной военной операции. Помимо Стиллера, в списке упоминались Анджелина Джоли и другие звезды.