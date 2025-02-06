Екатерина Гусева рассказала, как ее дочь-подросток спасает больных детей

Гусева рассказывала, что дочь учится в музыкальной школе и играет в оркестре на клавишных гуслях, а также иногда подпевает на клиросе (в православной церкви место, где во время богослужения стоят певчие и чтецы. — Ред.). В 2021 году Анна начала заниматься колокольным звоном, и через полгода ей уже доверяли звонить к службе. Звезда отмечала, что гордится своей девочкой и готова поддерживать ее увлечения.