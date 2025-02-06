Екатерина Гусева рассказала, как ее дочь-подросток спасает больных детей

Актриса Екатерина Гусева рассказала в интервью для «ТН звезды», как ее дочь-подросток спасает больных детей. По словам звезды, ради этой цели Анна выступает на сцене.
«Наверное, каждую маму охватывают восторженные чувства, когда дети в чем-то лучше нас: в умениях, в талантах… Аня играет в благотворительном спектакле Константина Хабенского “Поколение Маугли”. Но первостепенно не то, что она выходит на сцену МХТ им. Чехова. Главное — не актерская составляющая, а то, что дети на сцене спасают жизни детям, страдающим заболеваниями головного мозга. Это то, ради чего она в проекте», — поделилась знаменитость.
На сайте театра отмечается, что благодаря этому проекту необходимую помощь на общую сумму более 41 миллиона рублей получили 34 подопечных Фонда Хабенского.
Гусева рассказывала, что дочь учится в музыкальной школе и играет в оркестре на клавишных гуслях, а также иногда подпевает на клиросе (в православной церкви место, где во время богослужения стоят певчие и чтецы. — Ред.). В 2021 году Анна начала заниматься колокольным звоном, и через полгода ей уже доверяли звонить к службе. Звезда отмечала, что гордится своей девочкой и готова поддерживать ее увлечения.
У актрисы двое детей от предпринимателя Владимира Абашкина. Сын супругов Алексей пошел по стопам отца, в 2021 году он окончил МГИМО и начал заниматься бизнесом. Молодой человек в детстве снимался с матерью в кино, но понял, что это не его профессия.