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Звезда «Ищейки» показала редкое фото с мамой

Анна Банщикова поздравила родительницу с днем рождения

Анна Банщикова в личном блоге опубликовала редкое фото со своей мамой. Актриса посвятила пост Полине Михайловне в честь ее дня рождения.

Анна Банщикова с мамой, фото: соцсети
Анна Банщикова с мамой, фото: соцсети

«У моей мамы сегодня день рождения», — лаконично написала звезда сериала «Ищейка».

Снимок был сделан в домашней обстановке. Банщикова и ее мама сидели за кухонным столом, сзади них на подоконнике была керамическая посуда и свечи.

Актриса была одета в белую толстовку. Она собрала волосы в хвост и отказалась от макияжа. Звезда приобняла маму. Ее родственница тоже примерила домашний наряд. Полина Михайловна прильнула к дочери и взяла ее за руку.

Ранее Анна Банщикова поделилась редким фото со своей семьей — с мужем, адвокатом Всеволодом Шахановым, 17-летним сыном Михаилом, 15-летним сыном Александром и семилетней дочерью Марией. Снимок был сделан в ресторане в юбилей актрисы — 24 января ей исполнилось 50 лет.

Напомним, Банщикова вышла замуж за Шаханова в 2007 году. Этот брак для актрисы стал вторым.

Ее первым мужем был музыкант и основатель группы «Секрет» Максим Леонидов. Именно ей он посвятил хит «Девочка-видение».