Звезда «Девушек с Макаровым» показала фигуру в розовом бикини

Знаменитость рассказывала, что после родов за два месяца избавилась от 17 лишних килограммов. По словам Бардо, она занималась спортом каждый день, ела куриный бульон без соли, грудку и овсянку на воде ради роли. Но больше к таким экстренным способам похудения актриса не прибегала. Она продолжает следить за питанием, сократив до минимума употребление углеводов, однако строгих диет не соблюдает. А также звезда занимается йогой и пилатесом.