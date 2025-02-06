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Юлия Высоцкая показала лицо без макияжа

51-летняя актриса продемонстрировала лицо без косметики в соцсети
Юлия Высоцкая показала лицо без макияжа
Юлия Высоцкая показала лицо без макияжаИсточник: www_gazeta_ru

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала, как выглядит ее лицо без косметики. Знаменитость разместила видео в соцсети.

51-летняя Высоцкая позировала в черном пуховике и желтом худи, убрав волосы под капюшон. Телеведущая без макияжа стояла перед зеркалом в доме.

Юлия Высоцкая состоит в браке с режиссером Андреем Кончаловским. Они познакомились на фестивале «Кинотавр» в 1996-м. Спустя два года знаменитости официально зарегистрировали свои отношения. Юлия призналась, что на первом свидании сильно переживала из-за того, что не смогла найти туфли в цвет единственного нарядного платья. По словам актрисы, в итоге режиссеру понравился ее образ. Он посчитал наряд стильным.

У пары двое общих детей: Мария и Павел. В 2013 году дочь супругов пострадала в автомобильной аварии, когда за рулем находился Андрей Кончаловский. Артисты почти ничего не рассказывают журналистам о здоровье Марии, которая впала в кому. Высоцкая только говорила, что авария изменила жизнь навсегда.

Недавно Высоцкая показала фото с венчания с Кончаловским, которое состоялось шесть лет назад.