Анджелина Джоли вышла в свет в платье-комбинации с открытой спиной

«Никто никогда не воспринимал меня всерьез как актрису. Это был вызов. Как художники, вы хотите взяться за то, чего боитесь, когда не уверены, что сможете это сделать. Вы думаете о старых интервью, в которых можно было вести более содержательную беседу. Я смотрела старые интервью Каллас, и с ней часами беседовали о ее творчестве. Никто никогда не делал этого для меня. К ней относились серьезно», — рассказала звезда в интервью Radio Times.