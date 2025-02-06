Анджелина Джоли вышла в свет в платье-комбинации с открытой спиной

Анджелина Джоли накануне побывала на церемонии награждения премии Maltin Modern Master Award, которая прошла в рамках 40-го Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре. Для светского мероприятия 49-летняя актриса выбрала длинное атласное платье-комбинацию на тонких бретелях, с открытой спиной и карманами.
Звезда фильма «Мария» распустила длинные волосы и сделала яркий макияж с акцентом на глазах и губах.
В минувший вечер актриса стала лауреатом премии Maltin Modern Master Award. Она получила награду за роль оперной дивы Марии Каллас в фильме «Мария». Известно, что премия вручается актерам, которые «обогатили культуру своими достижениями в киноиндустрии».
Джоли говорила, что эта роль помогла ей «заново открыть для себя искусство и профессию». Кроме того, актриса отметила, что к Каллас относились всегда серьезно, а вот к ней самой такого отношения никогда не было.
«Никто никогда не воспринимал меня всерьез как актрису. Это был вызов. Как художники, вы хотите взяться за то, чего боитесь, когда не уверены, что сможете это сделать. Вы думаете о старых интервью, в которых можно было вести более содержательную беседу. Я смотрела старые интервью Каллас, и с ней часами беседовали о ее творчестве. Никто никогда не делал этого для меня. К ней относились серьезно», — рассказала звезда в интервью Radio Times.
Ранее стало известно, что Анджелина Джоли расстроилась из-за того, что ее не номинировали на «Оскар» за участие в фильме «Мария».