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Звезда «Великолепного века» снова приедет в Россию

Бурак Озчивит примет участие в концерте «Музыка турецких сериалов»
Бурак Озчивит
Бурак Озчивит

Турецкий актер Бурак Озчивит, известный по своей роли в сериале «Великолепный век», снова приедет в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что он примет участие в концерте «Музыка турецких сериалов», который состоится в Государственном Кремлевском дворце 10 февраля.

«Кумир Турции станет особым гостем киноконцерта», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что турецкая актриса Ханде Эрчел, известная по роли в сериале «Постучись в мою дверь», прилетела в Россию. Артистка и ее коллега Барыш Ардуч прибыли в Москву на презентацию фильма «Оставь это ветру», в котором исполнили главные роли.