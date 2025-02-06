62-летняя Деми Мур восхитила фанатов фигурой в силуэтном платье: «Потрясающая»

62-летняя Деми Мур показала образ, в котором отправилась на съемки шоу «Джимми Киммел в прямом эфире». Актриса выбрала для программы черное силуэтное платье-миди Schiaparelli с золотистым украшением. Артистка добавила к нему массивные серьги и кожаные сабо на каблуках. Визажист сделал знаменитости макияж с черными стрелками и розовой помадой, а стилист уложил волосы.