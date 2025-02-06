62-летняя Деми Мур восхитила фанатов фигурой в силуэтном платье: «Потрясающая»

Голливудская актриса Деми Мур восхитила фанатов фигурой в силуэтном платье. Видео и комментарии опубликованы в соцсети.
62-летняя Деми Мур показала образ, в котором отправилась на съемки шоу «Джимми Киммел в прямом эфире». Актриса выбрала для программы черное силуэтное платье-миди Schiaparelli с золотистым украшением. Артистка добавила к нему массивные серьги и кожаные сабо на каблуках. Визажист сделал знаменитости макияж с черными стрелками и розовой помадой, а стилист уложил волосы.
Поклонники восхитились внешним видом Деми Мур.
«Я люблю в этой женщине все. Она потрясающая внутри и снаружи и невероятно талантливая!», «Почему ты такая красивая?», «Великолепная», «Прекрасная и элегантная», — писали интернет-пользователи в комментариях.
Ранее Деми Мур впервые номинировали на премию «Оскар» за роль в фильме «Субстанция».