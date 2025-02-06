Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

62-летняя Деми Мур восхитила фанатов фигурой в силуэтном платье: «Потрясающая»

Голливудская актриса посетила шоу «Джимми Киммел в прямом эфире»
Деми Мур
Деми МурИсточник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Деми Мур восхитила фанатов фигурой в силуэтном платье. Видео и комментарии опубликованы в соцсети.

Деми Мур
Деми МурИсточник: Legion-Media.ru

62-летняя Деми Мур показала образ, в котором отправилась на съемки шоу «Джимми Киммел в прямом эфире». Актриса выбрала для программы черное силуэтное платье-миди Schiaparelli с золотистым украшением. Артистка добавила к нему массивные серьги и кожаные сабо на каблуках. Визажист сделал знаменитости макияж с черными стрелками и розовой помадой, а стилист уложил волосы.

Поклонники восхитились внешним видом Деми Мур.

«Я люблю в этой женщине все. Она потрясающая внутри и снаружи и невероятно талантливая!», «Почему ты такая красивая?», «Великолепная», «Прекрасная и элегантная», — писали интернет-пользователи в комментариях.

Ранее Деми Мур впервые номинировали на премию «Оскар» за роль в фильме «Субстанция».