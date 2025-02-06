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Бабушка из «Папиных дочек» назвала имя своей любимой экранной внучки

Ольга Волкова призналась, что следит за жизнями всех «внучек»
Ольга Волкова на премьере
Ольга Волкова на премьереИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Ольга Волкова, известная по роли бабушки Антонины Семеновны в ситкоме «Папины дочки» и его продолжении, назвала имя своей любимой экранной внучки. Ее слова передает Teleprogramma.pro.

«Я их всех люблю. Но Пуговка меня поразила давно-давно, и до сих пор у меня [в гримерке] стоит эта фотография», — поделилась 85-летняя артистка.

Волкова рассказала, что не поддерживает связь с актрисой Екатериной Старшовой, которая исполнила в «Папиных дочках» роль Пуговки. Артистка посетовала, что Старшова не приняла участие в продолжении ситкома.

«Жалко, что Катюшу потеряла. И нет ее телефона, а то бы я дозвонилась ей. Но моих экранных внучек часто показывают в разных программах. И я слежу за тем, кто, где и чем занимается», — заявила Волкова.

2 января стартовала премьера третьего сезона сериала «Папины дочки. Новые». В новых сериях глава семейства Веник (Филипп Бледный) будет скрывать от дочерей свои отношения с психологом Татьяной, из-за чего пара часто будет попадать в нелепые ситуации. Также сообщалось, что START и СТС уже приступили к съемкам четвертого сезона шоу.

Ранее Ольга Волкова рассказала, как мстит обидчикам.