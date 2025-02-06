Анна Пересильд показала редкие фото с 73-летним отцом

Анна Пересильд в личном блоге опубликовала новые фото со своим отцом, режиссером Алексеем Учителем. 15-летняя актриса показала, как проводит время в домашней обстановке с родителем.
На первом кадре звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» вместе с 73-летним отцом смотрела в камеру, а на втором — что-то показывала ему в своем телефоне.
«Папочка», — лаконично подписала снимки актриса, добавив смайлик в виде красного сердца.
Поклонники в комментариях отметили, что фотографии получились очень милыми и семейными.
Напомним, Анна Пересильд родилась в 2009 году в союзе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя. У звезд также есть 12-летняя дочь Мария.
Старшая наследница актрисы и режиссера тоже решила связать свою жизнь с кино. Успех к Пересильд-младшей пришел после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова. В проекте она сыграла школьницу Айгуль. Сейчас актриса задействована в съемках картины «Алиса в стране чудес».
Ранее Алексей Учитель объяснил, почему не снимает Анну Пересильд в своих фильмах.