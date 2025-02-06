Анна Пересильд показала редкие фото с 73-летним отцом

Старшая наследница актрисы и режиссера тоже решила связать свою жизнь с кино. Успех к Пересильд-младшей пришел после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова. В проекте она сыграла школьницу Айгуль. Сейчас актриса задействована в съемках картины «Алиса в стране чудес».