Звезда сериала «Художник» жил на чердаке и стирал в пруду после переезда в Москву

Устюгов родился в казахстанском городе Экибастуз, а в столицу России приехал ради учебы в театральном училище. Причем до Москвы, рассказал актер, он добирался автостопом, так как у него не было денег. «Я же не мог сказать, что не приехал учиться, потому что не смог доехать? Это как-то нелепо. И я считаю так до сих пор: “Нет денег, иди пешком”», — пояснил артист.