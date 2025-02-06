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Звезда «Папиных дочек» снялась топлес для журнала

Актриса Дарья Мельникова стала лицом нового выпуска журнала «Атмосфера»

Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова снялась топлес для журнала «Атмосфера». Актриса опубликовала фото в соцсети.

Дарья Мельникова для журнала «Атмосфера», фото: соцсети
Дарья Мельникова для журнала «Атмосфера», фото: соцсети

32-летняя Дарья Мельникова стала лицом нового выпуска журнала. На обложке актриса позировала в черном кожаном топе с короткими рукавами, который дополнил массивный серебристый кафф. На другом кадре знаменитость предстала топлес, накинув на тело множество галстуков. Артистка также надела черные широкие брюки с кожаным ремнем и ботинки. Звезде «Папиных дочек» уложили волосы и сделали макияж.

Дарья Мельникова для журнала «Атмосфера», фото: соцсети
Дарья Мельникова для журнала «Атмосфера», фото: соцсети
Дарья Мельникова для журнала «Атмосфера», фото: соцсети
Дарья Мельникова для журнала «Атмосфера», фото: соцсети

19 июня прошлого года Дарья Мельникова рассекретила пополнение в семье. Она опубликовала в соцсетях видео, которое смонтировала ко дню рождения Романа Набатова. Она назвала артиста мужем, сообщив таким образом об их тайной свадьбе, а в конце ролика звезда снялась с их общим ребенком на руках, удивив фанатов. Мельникова тщательно скрывала свою третью беременность.

У артистки есть двое детей от коллеги Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов): их первенец, которого назвали в честь отца, родился в 2015 году, а младший сын Марк — в 2018 году.