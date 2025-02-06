Актер Мерзликин появился на публике со старшей дочерью

Мерзликин признавался в интервью телеведущей Светлане Бондарчук, что влюблен в жену так же, как и в день знакомства. По словам актера, он увидел Анну 9 мая у общих друзей и «опешил» от ее красоты. Через девять месяцев пара вновь встретилась у общего приятеля, и там Осокина обратила внимание на артиста, который «забавно шутил», привлекая ее внимание, а через год они поженились.