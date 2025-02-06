Раскрыт гонорар Александра Петрова, купившего дом за 80 млн рублей

«Он выступает на мероприятиях, снимается в кино, поэтому я не удивлен, что он купил себе новый дом за 80 млн рублей. Он может себе это вполне позволить. Александр очень яркий, харизматичный, красивый молодой человек, его очень много девочек любят», — поделился Дворцов.