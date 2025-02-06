Вот уже несколько лет поклонники серии хотят видеть звезду «Ведьмака» и киновселенной DC в качестве нового Бонда. И действительно, Генри Кавилл уже давно рассматривается в качестве одного из главных претендентов. Еще в 2005 году, во время кастинга на фильм «Казино Рояль», Кавилл пробовался на главную роль, но все же уступил ее Крейгу, так как был слишком молод. С тех пор имя Кавилла то и дело всплывало в спорах о возможных преемниках Дэниэла.