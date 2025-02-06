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Кто играл Джеймса Бонда: все актеры, воплотившие агента 007

От невозмутимого ловеласа Шона Коннери до чувственного эмпата Дэниэла Крэйга — разбираем образы легендарного британского шпиона в кино
Аллам Атабаев
Автор Кино Mail
Дэниэл Крэйг в фильме «Не время умирать
Дэниэл Крэйг в роли Джеймса БондаИсточник: кадр из фильма «Не время умирать»

За полувековую историю на экране агент 007 стал не просто популярным киногероем, а культовым явлением. Костюм-тройка, фирменный коктейль, любовь к дорогим спорткарам и красивым девушкам — родился целый стиль. Об актерах, сыгравших Джеймса Бонда, расскажем в статье.

Шон Коннери

Шон Коннери в фильме «Никогда не говори «никогда»»
Шон Коннери в роли Джеймса БондаИсточник: кадр из фильма «Никогда не говори «никогда»»

Поначалу автор романов о Бонде Ян Флеминг скептически отнесся к кандидатуре Шона Коннери, посчитав шотландца недостаточно утонченным для английского джентльмена. Однако после выхода картины «Доктор Ноу» в 1962 году, Флеминг изменил свое мнение, признав, что Коннери идеально вписался в образ. Харизматичный обольститель и опытный агент разведки в элегантном костюме сразу полюбился публике, став эталонным воплощением героя. 

«Доктор Ноу» положил начало одной из самых успешных франшиз в истории кино. Коннери вернулся к роли еще в пяти фильмах: «Из России с любовью», «Голдфингер», «Шаровая молния», «Живешь только дважды», «Бриллианты навсегда». А также в картине «Никогда не говори "никогда"»  не вошедшей в бондиану.

После шпионских боевиков Шон Коннери продолжил успешную карьеру, снявшись в таких культовых лентах, как «Марни», «Имя розы», «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и «Неприкасаемые». За последнюю картину Коннери получил премию «Оскар» как лучший актер второго плана.

Джордж Лэзенби

Джордж Лэзенби в фильме «На секретной службе ее Величества»
Джордж Лэзенби в роли Джеймса БондаИсточник: кадр из фильма «На секретной службе ее Величества»

После ухода Шона Коннери продюсеры картины «На секретной службе ее Величества» решили рискнуть и пригласили ему на замену новичка — молодого австралийского манекенщика Джорджа Лэзенби. Он не имел актерского опыта, но обладал соответствующими внешними данными.

Лэзенби представил совершенно другого Бонда — менее самоуверенного, более уязвимого, при этом резкого и воинственного. В его исполнении агент 007 впервые продемонстрировал свою «человеческую» сторону: влюбился, женился на Терезе ди Винченцо и даже пережил трагедию в финале. 

Лэзенби должен был сыграть в следующем фильме серии — «Бриллианты навсегда», но натянутые отношения актера с режиссером и всей съемочной группой вынудили продюсеров вернуться к Коннери.

Роджер Мур

Роджер Мур в фильме «Живи и дай умереть»
Роджер Мур в роли Джеймса БондаИсточник: кадр из фильма «Живи и дай умереть»

До роли шпиона британский артист был известен по телесериалам «Мэверик» и «Святой». В 1973 году Роджер Мур впервые сыграл агента 007 в фильме «Живи и дай умереть». Его интерпретация привнесла в образ больше легкости, юмора и даже некой самоиронии. 

Такой Бонд реже полагался на физическую силу, но всегда выходил победителем из самых опасных и нелепых ситуаций благодаря своей хитрости и обаянию. В лентах появилось больше экстравагантных сюжетов, эксцентричных злодеев и китчевых гаджетов. 

Агентом 007 Мур был семь раз — рекорд, который до сих пор никто не побил. Среди картин с его участием: «Живи и дай умереть», «Человек с золотым пистолетом», «Шпион, который меня любил», «Лунный гонщик», «Только для твоих глаз», «Осьминожка» и «Вид на убийство». Актер стал вторым самым «долгоиграющим» Бондом после Дэниэла Крейга.

Тимоти Далтон

Тимоти Далтон в фильме «Искры из глаз»
Тимоти Далтон в роли Джеймса БондаИсточник: кадр из фильма «Искры из глаз»

Следующий исполнитель роли супершпиона дебютировал в 1987 году в картине «Искры из глаз». Его версия агента 007 отличалась от предыдущих: Далтон стремился приблизиться к оригинальному литературному образу и изобразил Бонда более угрюмым и серьезным, что контрастировало с игривым и непринужденным образом Роджера Мура.

Джеймс Бонд Далтона — не машина для убийств. Герой сталкивается с внутренними конфликтами и моральными дилеммами, умеет сочувствовать и рефлексировать, может даже ослушаться начальства. Ближе всего к нему, как ни странно, оказывается вариант Джорджа Лэзенби.

Снова Бонда Далтон сыграл в 1989 году в фильме «Лицензия на убийство». Планировалось, что он снимется и в третий раз, однако из-за юридических споров и задержек в производстве следующий проект был отложен. В итоге Тимоти покинул франшизу, и роль перешла к Пирсу Броснану. По данным исследования 2021 года, Далтон был признан самым популярным Джеймсом Бондом.

Пирс Броснан

Пирс Броснан в фильме «Золотой глаз»
Пирс Броснан в роли Джеймса БонлаИсточник: кадр из фильма «Золотой глаз»

После ухода из франшизы Роджера Мура студия предложила роль агента 007 Пирсу Броснану, но съемки в сериале «Ремингтон Стил» не позволил актеру принять предложение. Спустя годы он все же надел смокинг и бабочку и вернул шпиону присущие ему черты.

«Золотой глаз» стал полноценным перезапуском. Это была первая картина в серии, где во главе MI6 — женщина, а ее роль исполнила Джуди Денч. Финансовый успех позволил Броснану задержаться в образе Бонда, и он снялся еще в трех фильмах: «Завтра не умрет никогда», «И целого мира мало», а также в юбилейном «Умри, но не сейчас».

Последняя лента побила прокатный рекорд, но критики разгромили его за злоупотребление компьютерной графикой. Бонд оказался заложником спецэффектов, да и Броснан уже не выглядел свежо и убедительно. Продюсеры решили сделать еще один перезапуск.

Дэниэл Крэйг

Дэниэл Крэйг в фильме «Казино Рояль»
Дэниэл Крэйг в роли Джеймса БондаИсточник: кадр из фильма «Казино Рояль»

Выбор английского актера с нетипичной для образа внешностью вызвал бурную реакцию среди поклонников. Многие раскритиковали создателей, выражая свое недовольство — пользователи даже создали сайт, призывающий бойкотировать новую картину. Но первые промо с Дэниэлом Крэйгом в роли 007 охладили пыл скептично настроенных фанатов.

Вышедшая в 2006 году картина «Казино Рояль» стала настоящим триумфом, собрав в прокате более полумиллиарда долларов, что сделало ее самой кассовой экранизацией Бонда на тот момент. Крэйг представил зрителям самый реалистичный взгляд на культового разведчика, а фильм показал становление легендарного персонажа. 

Дэниэл Крэйг снялся еще в четырех продолжениях: «Квант милосердия», «007: Координаты "Скайфолл"», «007: СПЕКТР» и «Не время умирать». Актер получил признание критиков и зрителей, а ленты с его участием стали настоящими хитами.

Генри Кавилл

Генри Кавилл в фильме «Агенты А.Н.К.Л.».
Генри Кавилл в роли Наполеона СолоИсточник: кадр из фильма «Агенты А.Н.К.Л.».

Вот уже несколько лет поклонники серии хотят видеть звезду «Ведьмака» и киновселенной DC в качестве нового Бонда. И действительно, Генри Кавилл уже давно рассматривается в качестве одного из главных претендентов. Еще в 2005 году, во время кастинга на фильм «Казино Рояль», Кавилл пробовался на главную роль, но все же уступил ее Крейгу, так как был слишком молод. С тех пор имя Кавилла то и дело всплывало в спорах о возможных преемниках Дэниэла. 

В 2021 году после выхода финальной картины с Крейгом «Не время умирать» слухи только усилились. Сам Генри отмечал, что не знает о планах продюсеров на его счет, хоть и не скрывал интереса к будущим проектам бондианы. 

На данный момент официальных заявлений об утверждении нового исполнителя роли Джеймса Бонда нет, и имя артиста остается среди других возможных кандидатов (один из них — Аарон Тейлор-Джонсон). Однако в конце января одно из западных изданий опубликовало якобы официальную новость о том, что Генри действительно сыграет в новом перезапуске, вновь подогрев интерес публики.

Отметим, что Кавилл уже играл шпиона в боевике «Миссия невыполнима: Последствия» и в комедии Гая Ричи «Агенты А.Н.К.Л.».