За полувековую историю на экране агент 007 стал не просто популярным киногероем, а культовым явлением. Костюм-тройка, фирменный коктейль, любовь к дорогим спорткарам и красивым девушкам — родился целый стиль. Об актерах, сыгравших Джеймса Бонда, расскажем в статье.
Шон Коннери
Поначалу автор романов о Бонде Ян Флеминг скептически отнесся к кандидатуре Шона Коннери, посчитав шотландца недостаточно утонченным для английского джентльмена. Однако после выхода картины «Доктор Ноу» в 1962 году, Флеминг изменил свое мнение, признав, что Коннери идеально вписался в образ. Харизматичный обольститель и опытный агент разведки в элегантном костюме сразу полюбился публике, став эталонным воплощением героя.
«Доктор Ноу» положил начало одной из самых успешных франшиз в истории кино. Коннери вернулся к роли еще в пяти фильмах: «Из России с любовью», «Голдфингер», «Шаровая молния», «Живешь только дважды», «Бриллианты навсегда». А также в картине «Никогда не говори "никогда"» не вошедшей в бондиану.
После шпионских боевиков Шон Коннери продолжил успешную карьеру, снявшись в таких культовых лентах, как «Марни», «Имя розы», «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и «Неприкасаемые». За последнюю картину Коннери получил премию «Оскар» как лучший актер второго плана.
Джордж Лэзенби
После ухода Шона Коннери продюсеры картины «На секретной службе ее Величества» решили рискнуть и пригласили ему на замену новичка — молодого австралийского манекенщика Джорджа Лэзенби. Он не имел актерского опыта, но обладал соответствующими внешними данными.
Лэзенби представил совершенно другого Бонда — менее самоуверенного, более уязвимого, при этом резкого и воинственного. В его исполнении агент 007 впервые продемонстрировал свою «человеческую» сторону: влюбился, женился на Терезе ди Винченцо и даже пережил трагедию в финале.
Лэзенби должен был сыграть в следующем фильме серии — «Бриллианты навсегда», но натянутые отношения актера с режиссером и всей съемочной группой вынудили продюсеров вернуться к Коннери.
Роджер Мур
До роли шпиона британский артист был известен по телесериалам «Мэверик» и «Святой». В 1973 году Роджер Мур впервые сыграл агента 007 в фильме «Живи и дай умереть». Его интерпретация привнесла в образ больше легкости, юмора и даже некой самоиронии.
Такой Бонд реже полагался на физическую силу, но всегда выходил победителем из самых опасных и нелепых ситуаций благодаря своей хитрости и обаянию. В лентах появилось больше экстравагантных сюжетов, эксцентричных злодеев и китчевых гаджетов.
Агентом 007 Мур был семь раз — рекорд, который до сих пор никто не побил. Среди картин с его участием: «Живи и дай умереть», «Человек с золотым пистолетом», «Шпион, который меня любил», «Лунный гонщик», «Только для твоих глаз», «Осьминожка» и «Вид на убийство». Актер стал вторым самым «долгоиграющим» Бондом после Дэниэла Крейга.
Тимоти Далтон
Следующий исполнитель роли супершпиона дебютировал в 1987 году в картине «Искры из глаз». Его версия агента 007 отличалась от предыдущих: Далтон стремился приблизиться к оригинальному литературному образу и изобразил Бонда более угрюмым и серьезным, что контрастировало с игривым и непринужденным образом Роджера Мура.
Джеймс Бонд Далтона — не машина для убийств. Герой сталкивается с внутренними конфликтами и моральными дилеммами, умеет сочувствовать и рефлексировать, может даже ослушаться начальства. Ближе всего к нему, как ни странно, оказывается вариант Джорджа Лэзенби.
Снова Бонда Далтон сыграл в 1989 году в фильме «Лицензия на убийство». Планировалось, что он снимется и в третий раз, однако из-за юридических споров и задержек в производстве следующий проект был отложен. В итоге Тимоти покинул франшизу, и роль перешла к Пирсу Броснану. По данным исследования 2021 года, Далтон был признан самым популярным Джеймсом Бондом.
Пирс Броснан
После ухода из франшизы Роджера Мура студия предложила роль агента 007 Пирсу Броснану, но съемки в сериале «Ремингтон Стил» не позволил актеру принять предложение. Спустя годы он все же надел смокинг и бабочку и вернул шпиону присущие ему черты.
«Золотой глаз» стал полноценным перезапуском. Это была первая картина в серии, где во главе MI6 — женщина, а ее роль исполнила Джуди Денч. Финансовый успех позволил Броснану задержаться в образе Бонда, и он снялся еще в трех фильмах: «Завтра не умрет никогда», «И целого мира мало», а также в юбилейном «Умри, но не сейчас».
Последняя лента побила прокатный рекорд, но критики разгромили его за злоупотребление компьютерной графикой. Бонд оказался заложником спецэффектов, да и Броснан уже не выглядел свежо и убедительно. Продюсеры решили сделать еще один перезапуск.
Дэниэл Крэйг
Выбор английского актера с нетипичной для образа внешностью вызвал бурную реакцию среди поклонников. Многие раскритиковали создателей, выражая свое недовольство — пользователи даже создали сайт, призывающий бойкотировать новую картину. Но первые промо с Дэниэлом Крэйгом в роли 007 охладили пыл скептично настроенных фанатов.
Вышедшая в 2006 году картина «Казино Рояль» стала настоящим триумфом, собрав в прокате более полумиллиарда долларов, что сделало ее самой кассовой экранизацией Бонда на тот момент. Крэйг представил зрителям самый реалистичный взгляд на культового разведчика, а фильм показал становление легендарного персонажа.
Дэниэл Крэйг снялся еще в четырех продолжениях: «Квант милосердия», «007: Координаты "Скайфолл"», «007: СПЕКТР» и «Не время умирать». Актер получил признание критиков и зрителей, а ленты с его участием стали настоящими хитами.
Генри Кавилл
Вот уже несколько лет поклонники серии хотят видеть звезду «Ведьмака» и киновселенной DC в качестве нового Бонда. И действительно, Генри Кавилл уже давно рассматривается в качестве одного из главных претендентов. Еще в 2005 году, во время кастинга на фильм «Казино Рояль», Кавилл пробовался на главную роль, но все же уступил ее Крейгу, так как был слишком молод. С тех пор имя Кавилла то и дело всплывало в спорах о возможных преемниках Дэниэла.
В 2021 году после выхода финальной картины с Крейгом «Не время умирать» слухи только усилились. Сам Генри отмечал, что не знает о планах продюсеров на его счет, хоть и не скрывал интереса к будущим проектам бондианы.
На данный момент официальных заявлений об утверждении нового исполнителя роли Джеймса Бонда нет, и имя артиста остается среди других возможных кандидатов (один из них — Аарон Тейлор-Джонсон). Однако в конце января одно из западных изданий опубликовало якобы официальную новость о том, что Генри действительно сыграет в новом перезапуске, вновь подогрев интерес публики.
Отметим, что Кавилл уже играл шпиона в боевике «Миссия невыполнима: Последствия» и в комедии Гая Ричи «Агенты А.Н.К.Л.».