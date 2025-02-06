Экс-возлюбленная Табакова вышла в свет в Милане в откровенном платье

Экс-возлюбленная актера Павла Табакова вышла в свет в Милане в откровенном платье с открытой спиной. Артистка Софья Синицына приехала в театр «Ла Скала» и поделилась в соцсетях кадрами, снятыми в зрительном зале.
«Горят огни, сверкают молнии, тут все одной тобой заполнено», — написала знаменитость.
Звезда эротической драмы «Чистые» прилетела в Италию без дочери. Актриса растит четырехлетнюю Мию от Табакова. Для экс-возлюбленных девочка стала первым ребенком, однако они разъехались еще до ее появления. Синицына признавалась, что назвала дочь в честь аэропорта Майами (MIA), где рассталась с ее отцом. По словам актрисы, Табаков финансово обеспечивает Мию и она не препятствует встречам ребенка со знаменитыми родственниками.
Знаменитость быстро восстановилась после родов и стала появляться на публике в откровенных нарядах. Однако, по словам артистки, похудение не далось ей легко, несмотря на молодость и хорошую генетику. Актриса подчеркивала, что довольна отражением в зеркале и любит демонстрировать свою фигуру.
По словам Синицыной, недовольные женщины периодически оскорбляют ее, называя «девушкой легкого поведения», однако она не обращает на это внимания. Звезда также признавалась, что ей пишут женатые мужчины, но такие романы артистку не интересуют.