Экс-возлюбленная Табакова вышла в свет в Милане в откровенном платье

Звезда эротической драмы «Чистые» прилетела в Италию без дочери. Актриса растит четырехлетнюю Мию от Табакова. Для экс-возлюбленных девочка стала первым ребенком, однако они разъехались еще до ее появления. Синицына признавалась, что назвала дочь в честь аэропорта Майами (MIA), где рассталась с ее отцом. По словам актрисы, Табаков финансово обеспечивает Мию и она не препятствует встречам ребенка со знаменитыми родственниками.