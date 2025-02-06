Из сериала «Во все тяжкие» хотели вырезать Сола Гудмана из-за его «глупости»

«Я боялся, что мы сломаем шоу, создав слишком глупого персонажа. Мой страх усилился после телефонного звонка с руководителем AMC, который сказал: “Нам не нравится этот персонаж. Можем ли мы начать заново и придумать другую историю?”» — вспомнил сценарист.