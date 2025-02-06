Иван Ургант снялся на фоне небоскреба в Нью-Йорке

В марте 2024 года Иван Ургант сообщил о своем возвращении в кино, опубликовав афишу фильма «Во сне ты горько плакал», где сыграл главную роль. Это могло стать первым появлением артиста на телеэкранах с февраля 2022 года, но картине «Во сне ты горько плакал» не выдали прокатное удостоверение.