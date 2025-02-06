Иван Ургант снялся на фоне небоскреба в Нью-Йорке

Телеведущий и актер Иван Ургант снялся во время отдыха в Нью-Йорке. Артист опубликовал фото в соцсети.
Ургант позировал на фоне известного небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг, который светился фиолетовыми огнями. Артист был запечатлен в сером худи, поверх которого надел коричневую куртку. Он также добавил к образу черные брюки.
«Лэйт Найт» (Поздняя ночь. — Прим. Ред.), — подписал кадр артист.
Передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир Первого канала в феврале 2022 года. Причиной стало изменение эфирной сетки, последовавшее за началом специальной военной операции России на Украине.
В марте 2024 года Иван Ургант сообщил о своем возвращении в кино, опубликовав афишу фильма «Во сне ты горько плакал», где сыграл главную роль. Это могло стать первым появлением артиста на телеэкранах с февраля 2022 года, но картине «Во сне ты горько плакал» не выдали прокатное удостоверение.
Несколько недель назад появилась информация, что Иван Ургант зарабатывает 6,8 млн рублей за свое четырехчасовое выступление на частном мероприятии. По данным СМИ, телеведущий предоставляет скидку тем, кто желает расплатиться иностранной валютой. Сам артист не стал опровергать слухи.