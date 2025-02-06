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Экс-возлюбленная Петрова рассказала, какого мужчину хочет видеть рядом с собой

Стася Милославская назвала качества идеального партнера

Стася Милославская пообщалась с поклонниками в соцсетях и ответила на их вопросы. Так, один из подписчиков поинтересовался, какими качествами должен обладать мужчина, с которым актриса согласится строить отношения. 

«Все, шуточки кончились. Мне скоро 30. Я ни с кем подниматься не собираюсь и уж тем более тащить за собой. Я молодая, успешная, амбициозная и знаю, чего хочу — поэтому рядом со мной сможет быть только такой же человек. Не обязательно из индустрии, кстати. Жестко? Да. Стыдно? Нет», — заявила звезда фильма «Стрельцов».

Также она рассказала, как переживала последнее расставание. По всей видимости, 29-летняя актриса намекнула на разрыв с Александром Петровым.

Александр Петров и Стася Милославская
Александр Петров и Стася Милославская

Она призналась, что после расставания полностью ушла в работу. Однако Милославская посоветовала не повторять ее ошибки, потому что непрожитая боль все равно вернется.

«Рано или поздно боль обязательно вернется с утроенной силой, как самые большие штормовые волны. Я работала без выходных, как будто это была не я, а кто-то другой», — призналась актриса.

Она также посоветовала после расставания заниматься полезными ритуалами и прибегать к различным медитациям, чтобы облегчить свое состояние.

Напомним, Стася Милославская около четырех лет встречалась с Александром Петровым. В некоторых интервью актриса намекала, что хотела бы выйти за него замуж.

Однако Петров в сентябре 2023 года неожиданно для всех женился на Виктории Антоновой, с которой познакомился на улице. Актер признавался, что ему хватило нескольких встреч, чтобы понять, что он хочет прожить с Антоновой всю жизнь.

Он сообщил Милославской о расставании незадолго до того, как опубликовал в соцсетях фотографии, сделанные в загсе с Антоновой. Сейчас актер и его жена ждут ребенка.

Милославская же встречается с главным редактором журнала «Правила жизни» Трифоном Бебутовым. Подробностей нового романа она не раскрывает.