Экс-возлюбленная Петрова рассказала, какого мужчину хочет видеть рядом с собой

«Все, шуточки кончились. Мне скоро 30. Я ни с кем подниматься не собираюсь и уж тем более тащить за собой. Я молодая, успешная, амбициозная и знаю, чего хочу — поэтому рядом со мной сможет быть только такой же человек. Не обязательно из индустрии, кстати. Жестко? Да. Стыдно? Нет», — заявила звезда фильма «Стрельцов».