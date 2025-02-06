49-летнюю Марион Котийяр назвали «школьницей» из-за выхода в мини-платье. Об этом написал стилист Алеко Надирян в своем Telegram-канале.
«В 50 выглядеть на 25. Ну кааак?! Потрясающая Марион Котийяр с последнего показа Chanel стала для меня буквально олицетворением бренда: французский шарм обоих не меняется с возрастом», — написал стилист.
Французская актриса посетила модный показ «Chanel — Haute Couture Весна-Лето 2025» в Париже. Знаменитость была одета в черное мини-платье, которое дополнила жакетом Chanel и клатчем.
В соцсетях также публикуют видео, в которых поклонники восхищаются внешностью французской актрисы и называют «школьницей».