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49-летнюю Марион Котийяр назвали «школьницей» из-за выхода в мини-платье

Стилист Алеко Надирян восхитился образом французской актрисы

49-летнюю Марион Котийяр назвали «школьницей» из-за выхода в мини-платье. Об этом написал стилист Алеко Надирян в своем Telegram-канале.

Марион Котийяр
Марион КотийярИсточник: Legion-Media.ru

«В 50 выглядеть на 25. Ну кааак?! Потрясающая Марион Котийяр с последнего показа Chanel стала для меня буквально олицетворением бренда: французский шарм обоих не меняется с возрастом», — написал стилист.

Французская актриса посетила модный показ «Chanel — Haute Couture Весна-Лето 2025» в Париже. Знаменитость была одета в черное мини-платье, которое дополнила жакетом Chanel и клатчем.

Марион Котийяр
Марион КотийярИсточник: Legion-Media.ru

В соцсетях также публикуют видео, в которых поклонники восхищаются внешностью французской актрисы и называют «школьницей».