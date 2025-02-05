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Сын Анджелины Джоли показал шрамы на своем лице после аварии

Пакс разбил свою левую бровь

Сын Анджелины Джоли, Пакс Тьен, впервые был замечен после серьезного ДТП. На днях папарацци запечатлели его со шрамами на лице. Он сильно повредил левую бровь. Эти снимки вызвали волну обсуждений и беспокойства среди поклонников и общественности.

Пакс Джоли-Питт
Пакс Джоли-ПиттИсточник: Legion-Media.ru

Инцидент произошел, когда Пакс катался на своем электровелосипеде. По предварительной информации, он двигался по дороге зигзагами и не держался за руль, что и привело к столкновению с автомобилем. Несмотря на полученные травмы, Паксу удалось покинуть место происшествия самостоятельно.

Однако это не первый случай, когда Пакс попадает в подобные неприятности. В июле прошлого года он уже пережил серьезную аварию. В тот раз его срочно доставили в больницу, где он провел около недели под наблюдением врачей.