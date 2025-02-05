Актера сериала «ГДР» арестовали по ошибке в Москве

Актера сериалов «ГДР» и «The телки» Александра Обманова арестовали за реквизит в Москве. Об этом сообщает издание mk.ru.
Накануне Mash сообщал, что Обманова задержали из-за обнаруженного в его съемной квартире «пояса шахида». Предмет, отмечал Telegram-канал, нашел собственник жилья.
Согласно информации mk.ru, актера арестовали вместе с его девушкой в ночь на 4 февраля, когда пара шла домой. Их отвезли в отдел полиции, где выяснили, что предмет является реквизитом — и вскоре пару отпустили. Также mk.ru поясняет, что реквизит обнаружил сын собственника квартиры. Он приехал туда по просьбе отца 3 февраля, чтобы подготовить жилье к приезду нового арендатора. Обманов, отмечает издание, съехал с квартиры накануне случившегося.
Сын владельца квартиры обнаружил на балконе 10 брикетов, которые были перемотаны скотчем. Он вызвал полицию, поскольку посчитал предмет взрывным устройством.
В 2012 году Александр окончил режиссерский факультет ВГИКа, а в 2018-м — Школу драмы Германа Сидакова. В его фильмографии 17 проектов, в том числе сериалы «ГДР», «The телки», «Мосгаз» и другие.