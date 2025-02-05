Актера сериала «ГДР» арестовали по ошибке в Москве

Согласно информации mk.ru, актера арестовали вместе с его девушкой в ночь на 4 февраля, когда пара шла домой. Их отвезли в отдел полиции, где выяснили, что предмет является реквизитом — и вскоре пару отпустили. Также mk.ru поясняет, что реквизит обнаружил сын собственника квартиры. Он приехал туда по просьбе отца 3 февраля, чтобы подготовить жилье к приезду нового арендатора. Обманов, отмечает издание, съехал с квартиры накануне случившегося.