Дочь Моники Беллуччи показала редкое фото поцелуя с бойфрендом

Дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, модель Дева снялась за поцелуем с бойфрендом Солом Нанни. Снимками она поделилась в соцсети.
Дева Кассель показала, как проводит время между съемками на отдыхе с возлюбленным. Пара гуляла по городу, целовалась, готовила блюда и снимала путешествие на камеру.
«Начала смотреть “МастерШеф” и пошла во все тяжкие», — иронично подписала снимки Кассель.
Дева Кассель активно развивает модельную карьеру. Звезда приняла участие в показах таких мировых домов моды, как Dior, Dolce & Gabbana и Jacquemus. Помимо этого, дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя снялась в фильме итальянского режиссера Лауры Лукетти «Прекрасное лето».
Сейчас она состоит в отношениях с Солом Нанни. Слухи о романе появились в октябре 2023 года. Тогда актер выложил в социальные сети совместное фото с моделью. На снимке он целовал девушку в шею. Позже дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя подтвердила сплетни. Она опубликовала кадры с возлюбленным и написала, что это правда. В конце января Дева Кассель вышла в свет с парнем.