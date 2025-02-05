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Стало известно о состоянии здоровья Федосеевой-Шукшиной из-за суда с дочерью

Адвокат Вербицкая заявила, что боится за состояние здоровья актрисы
Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина

Адвокат Юлия Вербицкая рассказала kp.ru, что Мария Шукшина планирует отсудить у своей матери Лидии Федосеевой-Шукшиной все права на произведения Василия Шукшина.

По словам Вербицкой, Марию на суде представляют пять адвокатов — и у каждого из них своя позиция. На прошлых заседаниях защитники Шукшиной говорили, что актриса готова перечислять матери авторские отчисления в размере ее наследственной доли, но на последнем заседании отказались делать и это.

«Теперь, по мнению представителей Марии Шукшиной, Лидия Николаевна не должна иметь ни доли в авторском наследстве Василия Макаровича, ни права на какие-либо авторские отчисления. Все должно принадлежать Марии», — пояснила Вербицкая. Адвокат призналась, что боится сообщать 86-летней артистке эту новость. Она заявила, что Федосеева-Шукшина не готова к «предательству» дочери.

«Это может фатально сказаться на ее состоянии, с учетом возраста, здоровья и переживаний», — заявила Вербицкая.

Следующее судебное заседание об авторских правах на произведения писателя Василия Шукшина состоится 25 марта.

Накануне стало известно, что Федосеева-Шукшина эмоционально обратилась к дочерям. Она заявила, что устала от судов и от скандалов и попыток завладеть ее имуществом на протяжении последних лет.