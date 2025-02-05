Стало известно о состоянии здоровья Федосеевой-Шукшиной из-за суда с дочерью

По словам Вербицкой, Марию на суде представляют пять адвокатов — и у каждого из них своя позиция. На прошлых заседаниях защитники Шукшиной говорили, что актриса готова перечислять матери авторские отчисления в размере ее наследственной доли, но на последнем заседании отказались делать и это.