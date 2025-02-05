Сценарист «Назад в будущее» резко высказался о съемках четвертой части франшизы

Сценарист «Назад в будущее» Боб Гейл признался на церемонии вручения премии «Сатурн», что создатели трилогии не планируют снимать четвертый фильм. Его слова передает Collider.
«Меня часто спрашивают: “Когда вы, ребята, собираетесь снимать “Назад в будущее 4?”. А я отвечаю: “Идите на хрен!” Так и запишите”», — заявил Гейл.
Collider предполагает, что сценарист решительно отказывается снимать продолжение из-за успехов оригинальных фильмов.
«Мы сняли три потрясающих фильма, но люди продолжали просить еще “Назад в будущее”, поэтому мы сделали мюзикл. Мы показываем его по всему миру», — отметил Гейл.
Премьера мюзикла по мотивам кинотрилогии «Назад в будущее» состоялась в 2021 году в лондонском театре «Адельфи». В 2022-м постановка получила премию Лоренса Оливье как лучший новый мюзикл.
В ноябре 2024 года режиссер «Назад в будущее» Роберт Земекис признавался, что предлагал Universal Pictures экранизировать мюзикл, но его идею не поддержали. Студия, отмечал он, была заинтересована только в создании продолжения. Режиссер подчеркивал, что не собирается снимать четвертый фильм.
Фильмы «Назад в будущее» были выпущены между 1985 и 1990 годами. Сюжет рассказывает об эксцентричном ученом Эммете Брауне, который создал машину времени, и решил испытать ее со своим помощником Марти Макфлаем.