Сценарист «Назад в будущее» резко высказался о съемках четвертой части франшизы

В ноябре 2024 года режиссер «Назад в будущее» Роберт Земекис признавался, что предлагал Universal Pictures экранизировать мюзикл, но его идею не поддержали. Студия, отмечал он, была заинтересована только в создании продолжения. Режиссер подчеркивал, что не собирается снимать четвертый фильм.