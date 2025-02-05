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В «Художественном» в программу, посвященную итальянскому кино, войдут шесть фильмов

Показы пройдут на итальянском языке с русскими субтитрами
Кадр из фильма «Сладкая жизнь»
Кадр из фильма «Сладкая жизнь»Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Программа «Итальянское кино. Классики и современники» пройдет с 17 по 23 февраля в кинотеатре «Художественный» в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе кинотеатра.

«Великая красота»
«Великая красота»

«Зрители увидят шесть итальянских кинолент разных периодов: от Феллини и Де Сики до Паоло Соррентино и Аличе Рорвахер. Среди них — знаковая для всего кинематографа лента “Сладкая жизньФедерико Феллини, “Брак по-итальянски” с Марчелло Мастроянни и Софи Лорен в главных ролях, “Великая красота” Соррентино, байопик “Король смеха” с Тони Сервилло, драмеди “Химера” Аличе Рорвахер и док Джузеппе Торнаторе о легендарном композиторе Эннио Морриконе “Эннио. Маэстро”, — сказали в пресс-службе.

Кадр из фильма «Химера»
Кадр из фильма «Химера»

Так, фэнтезийный фильм «Химера» режиссера Аличе Рорвахер 2023 года, получивший награду в Каннах, рассказывает о молодом британском археологе, который открывает для себя мир подпольной продажи украденных артефактов. А картина «Король смеха» — это фильм-биография комедиографа Эдуардо Скарпетты с Тони Сервилло в главной роли. Премьера состоялась на Венецианском кинофестивале в 2021 году, где картина была номинирована на «Золотого льва».

Все показы пройдут на итальянском языке с русскими субтитрами.