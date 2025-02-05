В «Художественном» в программу, посвященную итальянскому кино, войдут шесть фильмов

Так, фэнтезийный фильм «Химера» режиссера Аличе Рорвахер 2023 года, получивший награду в Каннах, рассказывает о молодом британском археологе, который открывает для себя мир подпольной продажи украденных артефактов. А картина «Король смеха» — это фильм-биография комедиографа Эдуардо Скарпетты с Тони Сервилло в главной роли. Премьера состоялась на Венецианском кинофестивале в 2021 году, где картина была номинирована на «Золотого льва».