В «Художественном» в программу, посвященную итальянскому кино, войдут шесть фильмов

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Программа «Итальянское кино. Классики и современники» пройдет с 17 по 23 февраля в кинотеатре «Художественный» в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе кинотеатра.
«Зрители увидят шесть итальянских кинолент разных периодов: от Феллини и Де Сики до Паоло Соррентино и Аличе Рорвахер. Среди них — знаковая для всего кинематографа лента “Сладкая жизнь” Федерико Феллини, “Брак по-итальянски” с Марчелло Мастроянни и Софи Лорен в главных ролях, “Великая красота” Соррентино, байопик “Король смеха” с Тони Сервилло, драмеди “Химера” Аличе Рорвахер и док Джузеппе Торнаторе о легендарном композиторе Эннио Морриконе “Эннио. Маэстро”, — сказали в пресс-службе.
Так, фэнтезийный фильм «Химера» режиссера Аличе Рорвахер 2023 года, получивший награду в Каннах, рассказывает о молодом британском археологе, который открывает для себя мир подпольной продажи украденных артефактов. А картина «Король смеха» — это фильм-биография комедиографа Эдуардо Скарпетты с Тони Сервилло в главной роли. Премьера состоялась на Венецианском кинофестивале в 2021 году, где картина была номинирована на «Золотого льва».
Все показы пройдут на итальянском языке с русскими субтитрами.