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Алексей Герман-мл. оценил шансы Юры Борисова на получение «Оскара»

Режиссер считает, что, несмотря на успех Борисова, страны Запада не перестанут «отменять русскую культуру»
Алексей Герман-мл.
Алексей Герман-мл.

Российский актер Юра Борисов может получить премию «Оскар». Таким мнением в беседе с kp.ru поделился режиссер и сценарист Алексей Герман-мл.

Он подчеркнул, что Борисов является «прекрасным актером и симпатичным человеком». При этом номинация российского артиста на «Оскар» не говорит о том, что страны Запада перестанут «отменять русскую культуру».

«Это никакой не камбэк нашего кино, это все — наша медийная истерия, это удача фильма “Анора”, который снят иностранцем. Хороший фильм, надо сказать. Но снят иностранным режиссером и иностранной компанией. И там прекрасно сыграл Юрий Борисов. К возвращению русского кино на Запад пока это не имеет ровным счетом никакого отношения», — сказал Герман-младший.

23 января сообщалось, что Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора». Конкуренцию российскому актеру составят: Киран КалкинНастоящая боль»), Эдвард НортонБоб Дилан: Никому не известный»), Джереми СтронгУченик. Восхождение Трампа») и Гай ПирсБруталист»). Церемония вручения премии «Оскар-2025» пройдет 2 марта 2025 года.