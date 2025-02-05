Алексей Герман-мл. оценил шансы Юры Борисова на получение «Оскара»

«Это никакой не камбэк нашего кино, это все — наша медийная истерия, это удача фильма “Анора”, который снят иностранцем. Хороший фильм, надо сказать. Но снят иностранным режиссером и иностранной компанией. И там прекрасно сыграл Юрий Борисов. К возвращению русского кино на Запад пока это не имеет ровным счетом никакого отношения», — сказал Герман-младший.