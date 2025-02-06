Виктория Исакова стала героиней интервью-шоу «Актерская студия» от Кино Mail и VK Creative. В беседе с ведущим Вадимом Верником она вспомнила, почему покинула МХТ им. А. П. Чехова, в который пришла служить после окончания Школы-студии МХАТ.
В театр ее пригласил Олег Ефремов, мастер актрисы во время учебы в театральном институте. После его смерти в 2000 году место художественного руководителя театра занял Олег Табаков, который собрал свою труппу.
Исакова призналась, что не любит вспоминать эту историю и что тогда для нее увольнение стало неожиданностью.
«Я была страшно удивлена. Я абсолютно залюбленная девочка была. Но я Табакову была не нужна, и все. У него были свои не менее прекрасные студенты. Об этом мне сказал директор. Я уже, кстати, не помню, говорил ли сам Олег Павлович», — объяснила звезда сериала «Оттепель».
После ухода из МХТ актрису приняли в Московский драматический театр им. А. С. Пушкина. По словам Исаковой, Табаков позже просил ее вернуться в его театр, однако она отказалась. Актриса лишь согласилась принять участие в одном спектакле.
«Потом, через несколько лет, Олег Павлович пришел на спектакль “Откровенные полароидные снимки” и сказал: “Ну все, покувыркалась и хватит, возвращайся обратно”», — рассказала актриса.
Она также вспомнила, что после окончания института ее принимали практически во все ведущие театры Москвы. В итоге в Театр им. А.С. Пушкина ее взял Роман Козак. В нем актриса служит уже более 20 лет.