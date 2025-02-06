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Виктория Исакова объяснила, почему ее уволили из МХТ им. Чехова

Актриса призналась, что покинула театр после того, как худруком стал Олег Табаков
Виктория Исакова
Виктория Исакова

Виктория Исакова стала героиней интервью-шоу «Актерская студия» от Кино Mail и VK Creative. В беседе с ведущим Вадимом Верником она вспомнила, почему покинула МХТ им. А. П. Чехова, в который пришла служить после окончания Школы-студии МХАТ.

В театр ее пригласил Олег Ефремов, мастер актрисы во время учебы в театральном институте. После его смерти в 2000 году место художественного руководителя театра занял Олег Табаков, который собрал свою труппу.

Исакова призналась, что не любит вспоминать эту историю и что тогда для нее увольнение стало неожиданностью.

«Я была страшно удивлена. Я абсолютно залюбленная девочка была. Но я Табакову была не нужна, и все. У него были свои не менее прекрасные студенты. Об этом мне сказал директор. Я уже, кстати, не помню, говорил ли сам Олег Павлович», — объяснила звезда сериала «Оттепель».

После ухода из МХТ актрису приняли в Московский драматический театр им. А. С. Пушкина. По словам Исаковой, Табаков позже просил ее вернуться в его театр, однако она отказалась. Актриса лишь согласилась принять участие в одном спектакле.

«Потом, через несколько лет, Олег Павлович пришел на спектакль “Откровенные полароидные снимки” и сказал: “Ну все, покувыркалась и хватит, возвращайся обратно”», — рассказала актриса.

Она также вспомнила, что после окончания института ее принимали практически во все ведущие театры Москвы. В итоге в Театр им. А.С. Пушкина ее взял Роман Козак. В нем актриса служит уже более 20 лет.