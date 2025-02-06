«Я была страшно удивлена. Я абсолютно залюбленная девочка была. Но я Табакову была не нужна, и все. У него были свои не менее прекрасные студенты. Об этом мне сказал директор. Я уже, кстати, не помню, говорил ли сам Олег Павлович», — объяснила звезда сериала «Оттепель».