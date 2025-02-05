Режиссер Джастин Бальдони опустошен финансово и эмоционально из-за суда с Лайвли

Добиваясь отклонения возможного запрета на разглашение информации, адвокаты Бальдони ранее заявили в письме судье, что подзащитный и его коллеги из Wayfarer Studios были «изгнаны из приличного общества и понесли ущерб на сотни миллионов долларов» после обнародования жалобы Лайвли. В письме также говорилось, что последствия для Бальдони были «катастрофическими», а его коллеги «мгновенно стали объектами общественного презрения и насмешек». Близкие к режиссеру инсайдеры сообщили The Hollywood Reporter, что тот «потерял три рабочих проекта и сотни миллионов долларов».