Режиссер Джастин Бальдони опустошен финансово и эмоционально из-за суда с Лайвли

Джастин Бальдони «опустошен» из-за судебного разбирательства с Блейк Лайвли, согласно заявлению его адвоката.
Во время предварительного судебного заседания в понедельник, 3 февраля, на котором обсуждался запрос Лайвли на запрет разглашения информации в рамках судебных исков с обеих сторон, адвокат Бальдони, Брайан Фридман, дал понять, в каком положении сейчас находятся его подзащитный и его коллеги.
Фридман заявил, что его «клиенты испытывают серьезные финансовые и эмоциональные потрясения». Помимо Бальдони, это продюсеры фильма «Все закончится на нас» Джейми Хит и Стив Саровиц, их продюсерская компания Wayfarer Studios, а также PR-специалисты Мелисса Натан и Дженнифер Абель.
Кроме того, Фридман добавил: «Не хочу звучать как четырехлетний ребенок, спорящий с другим четырехлетним ребенком в стиле “он первым начал”, но в таких делах, как только кто-то что-то сказал, это становится фактом. И с этим уже невозможно бороться».
Добиваясь отклонения возможного запрета на разглашение информации, адвокаты Бальдони ранее заявили в письме судье, что подзащитный и его коллеги из Wayfarer Studios были «изгнаны из приличного общества и понесли ущерб на сотни миллионов долларов» после обнародования жалобы Лайвли. В письме также говорилось, что последствия для Бальдони были «катастрофическими», а его коллеги «мгновенно стали объектами общественного презрения и насмешек». Близкие к режиссеру инсайдеры сообщили The Hollywood Reporter, что тот «потерял три рабочих проекта и сотни миллионов долларов».
Расследование дела Лайвли против Wayfarer Studios теперь запланировано на март 2026 года. На предварительном судебном заседании судья из Нью-Йорка Льюис Лайман предупредил обе юридические команды воздерживаться от заявлений в прессе, которые могут повлиять на присяжных.
Адвокаты Лайвли прокомментировали решение: «Мы довольны результатом сегодняшнего слушания и готовы немедленно продолжить работу по делу. Суд удовлетворил нашу просьбу, чтобы все адвокаты в деле действительно следовали правилам закона и не делали никаких заявлений, которые могут повлиять на мнение присяжных».