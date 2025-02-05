В конце 2023 года известное американское издание Variety опубликовало список из 100 лучших сериалов всех времен и народов, и «Клан Сопрано» вошел в тройку лидеров. Мафиози Тони Сопрано запомнился публике своей суровостью, импульсивностью и при этом неподражаемой харизмой. Как складывались отношения Тони с родственниками, друзьями и другими членами мафии, и самое главное, умер ли персонаж актера Джеймса Гандольфини в финале, расскажем в статье.
Кто такой Тони Сопрано
Вымышленный персонаж, главный герой культового сериала «Клан Сопрано», созданного Дэвидом Чейзом для телеканала HBO, Тони — глава семьи Сопрано, которая ведет криминальный бизнес в американском штате Нью-Джерси.
Сопрано — человек жестокий, но при этом ему не чужды переживания из-за проблем в семье и внутренних демонов, которые его периодически донимают. В первой серии Тони отправляется на прием к психотерапевту, и эти визиты с продолжительными диалогами о семье, отношениях и работе будут продолжаться до самого финала.
Биография Тони Сопрано
У главного персонажа сериала «Клан Сопрано» есть полноценная биография. Раскроем основные ее факты.
Полное имя и возраст: Энтони Джон Сопрано; на момент последней серии «Клана Сопрано» ему 47 лет.
Место и год рождения: город Ньюарк (самый крупный город штата Нью-Джерси), 22 августа 1959 года.
Родители: мама Оливия Сопрано, домохозяйка, и папа Джон Сопрано, криминальный авторитет; сестры Дженис и Барбара.
Титулы: в начале сериала Тони выступает как капо (от итал. caporegime). Капореджиме — это одна из высших ступеней в иерархии итало-американской мафии. Капо управляет группой «солдат» и напрямую подчиняется боссу семьи. К концу сериала Тони Сопрано сам становится боссом.
Увлечения: Тони неравнодушен к животным. Привязанность Сопрано к братьям меньшим создатели сериала объясняют детской травмой, причиной которой стала потеря собаки. Также Тони не прочь порыбачить, он склонен к выпивке, любит не слишком полезную еду. Еще одна его привычка — курение сигар.
Внешность и характер Тони Сопрано
Главный герой сериала «Клан Сопрано» — крупный мужчина высокого роста (1,84 м). У него короткая стрижка, лысина и небольшой животик. При этом взгляд у Тони тяжелый — многие персонажи сериала не выдерживают прямого зрительного контакта с ним и отводят глаза.
У Тони сильный характер. Он умный и решительный, но в то же время амбициозен и жаждет власти. Сопрано привык добиваться своих целей любыми способами, не останавливаясь ни перед чем. Несмотря на свою жестокость, Тони способен проявлять заботу и внимание к близким людям, и это видно по тому, как он относится к детям.
В отношениях с женой Кармелой у Тони возникают сложности, но он все равно стремится сохранить семью. Мать Сопрано Ливия всегда критикует его и пытается контролировать каждый шаг. Из-за этого Тони привык не перечить матери, а во взрослом возрасте поступать вопреки ее мнению стоит ему невероятных усилий.
Семья Тони Сопрано
У Тони большая семья, некоторые члены которой вплетены и в жизнь мафиозного клана Сопрано. Рассмотрим каждого по отдельности.
Жена
Кармела Сопрано — привлекательная женщина средних лет. Она умна, образована и уверена в себе. Часто Кармела выступает в роли советника Тони, помогая ему решать вопросы и конфликты внутри семьи и клана, хотя она и не всегда согласна с его методами. Брак Кармелы и Тони нельзя назвать идеальным. Супруга мафиози вынуждена мириться с его регулярными изменами. Кроме того, ей приходится жить под постоянным давлением.
Дочь и сын
Мэдоу и Энтони-младший часто становятся свидетелями сложных отношений между членами семьи и клана. Энтони представляет собой образ современного подростка, который пытается найти свое место в жизни и при этом соответствовать ожиданиям отца. Мэдоу, напротив, демонстрирует сильный характер и стремление к независимости. Она борется с наследием криминального мира, стремясь построить собственную карьеру.
Родители
Строгий и авторитарный отец Тони Джон Сопрано был типичным представителем криминального мира, что наложило отпечаток на сына. Мать Ливия изображена как манипулятор и эмоционально холодная женщина. Ее постоянные жалобы и недовольства взрастили в Тони комплекс вины и постоянное стремление к одобрению. Их токсичные отношения, безусловно, сказались на характере Сопрано.
Братья и сестры
У Тони две родные сестры — Дженис и Барбара. Последняя в сериале появляется редко, в основном на семейных торжествах и барбекю. О ней известно немного. А вот Дженис Сопрано — одна из главных героинь сериала. Она крайне противоречивая фигура. В отличие от Тони, Дженис стремится к самореализации и независимости от матери, что часто приводит к напряженным отношениям с братом. Ее эмоциональная нестабильность и манера вести себя вызывают симпатию и раздражение одновременно. Дженис пытается наладить свою жизнь, но прошлое и семейные связи постоянно мешают.
Другие родственники
Племянник Тони Кристофер Молтисанти — один из самых ярких персонажей сериала. Карьеру в криминальном мире он начинает как помощник Сопрано, стремясь доказать свою ценность и занять место в иерархии мафии. Кристофер наделен амбициями и творческим потенциалом, что проявляется в мечтах стать сценаристом. Жизнь персонажа осложняют зависимость от запрещенных веществ и внутренние конфликты. У Кристофера и Тони сложные отношения, так как племянник видит в дяде наставника и одновременно источник давления.
Коррадо «Джуниор» Сопрано — дядя Тони Сопрано. Он олицетворяет собой старую школу мафии, придерживается традиционных ценностей и методов. Его характер противоречив: с одной стороны, он мудрый и опытный, с другой — упрямый и ревнивый. Джуниор и Тони конкурируют и конфликтуют. Джуниор всеми способами стремится к власти, но в то же время чувствует себя уязвимым из-за возраста и происходящих перемен.
Детство персонажа
Тони Сопрано родился и вырос в итало-американской семье, а его отец был членом мафии, что оказало влияние на формирование характера мальчика. Тони часто испытывал давление со стороны родителей, и эти переживания стали основой для его поступков, а также привели к глубоким эмоциональным проблемам.
Подробная история Тони Сопрано в сериале «Клан Сопрано»
Рассмотрим, как менялся Тони Сопрано от сезона к сезону.
1-й сезон
Сезон знакомит зрителя с Тони, погружает в его психологические проблемы и комплексы. Он впервые убивает человека — предателя, осведомителя ФБР Фабиана Петруллио. Под конец сезона происходит покушение на жизнь Тони: в него по заказу дяди Джуниора стреляет темнокожий преступник, однако Тони остается в живых.
2-й сезон
Во второй части происходит знакомство с сестрой Тони Дженис Сопрано. Сначала Тони рад встрече, но со временем персонаж понимает, что от Дженис больше проблем, чем пользы. Для заключения одной сделки Сопрано летит в Италию — он впечатлен тем, как местные мафиози с его исторической родины преданы делу.
В конце сезона Тони и представители клана убивают еще одного предателя — Сальваторе Бонпенсьеро. Перед этим они заманивают «крысу» на личный катер Тони.
3-й сезон
В этом сезоне происходит нападение на доктора Дженнифер Мелфи — психотерапевта Тони Сопрано. Когда врач понимает, что правоохранители не могут ей помочь, она чуть было не обращается к Тони, зная о его влиянии. Но убеждения заставляют Мелфи отказаться от этой затеи.
Потеряв информатора Бонпенсьеро, ФБР решается на рискованный шаг — установку «жучков» прямо в доме Сопрано. Остальные события развиваются вокруг родственников мафиози и членов его клана.
4-й сезон
У Тони появляется собственная лошадь по кличке Пирожок, которую подарил ему один из главных антагонистов сериала Ральф Сифаретто. Но скакун погибает при пожаре, который, как думает Тони, устроил сам Ральф, и Сопрано принимает меры.
Услышав плохие новости о своей бывшей любовнице, Тони пытается показать всем, что он добрый, и таким образом закрывает один из гештальтов.
5-й сезон
В пятом сезоне Тони чуть не заводит роман с Адрианой Ла Сервой — девушкой своего племянника Кристофера. В отношениях с женой у Сопрано наступает трудный период — серьезная ссора перерастает почти в ненависть, но вскоре ситуация меняется.
Напряжение растет и между кланами, что может привести к войне «семей». В это время из тюрьмы освобождается Тони Бландетто — двоюродный брат главного героя. Дела Бландето угрожают мафии, и Тони принимает радикальное решение.
6-й сезон
В шестом сезоне Тони совершает одно из своих самых жестоких убийств — его жертвой становится близкий человек. Противостояние кланов приводит к войне, и Тони приходится залечь на дно. Когда убивают главного противника Сопрано Фила Леотардо, Тони отправляется с семьей в ресторан, где и происходит развязка.
Судьба Тони Сопрано
Личность Тони Сопрано противоречива. Он не просто жестокий мафиози, а персонаж, который борется с внутренними проблемами и комплексами. Его стремление к авторитету в криминальном мире контрастирует с уязвимостью. Поднимаясь по карьерной лестнице, Тони понимает, что жесткие меры необходимы, — без них его просто не будут уважать. При этом в семье он пытается быть любящим отцом.
Сериал завершается открытой концовкой, в которой внимательный зритель найдет ответы на все вопросы и решит для себя, чем закончилась сюжетная линия главного героя.
Стиль Тони Сопрано: атрибуты мафиози
Сериал «Клан Сопрано» часто приводят в пример, говоря о стиле. На примере Тони Сопрано рассмотрим все его элементы.
- Машина: чаще всего Тони предстает перед зрителями за рулем светлого Cadillac Escalade ESV. Его жена Кармела предпочитает Mercedes-Benz E320.
- Часы: глава семьи Сопрано носит на руке Rolex Day Date President. Причем диаметр их корпуса весьма скромен — всего 36 мм.
- Рубашки: в основном Тони носит рубашки с коротким рукавом. Костюмеры закупали их в знаменитом универмаге Macy’s и на обычных барахолках Бруклина. Иногда на Тони можно заметить строгий костюм.
- Поло: футболки поло носит не только Тони — их можно увидеть даже на дяде Джуниоре.
- Перстень: на руке Тони можно заметить роскошный перстень из красного золота.
- Мобильный телефон: в первых сезонах Тони ходит с «раскладушкой» T720, но потом у него появляется Motorola RAZR V3.
Где находится дом, в котором по сюжету жил Тони Сопрано
Особняк Тони Сопрано 1987 года постройки в реальной жизни расположен в Норт Колдуэлле, штат Нью-Джерси. В 2019 году его выставили на продажу за 3,4 миллиона долларов. Общая площадь участка — 6 тысяч квадратных метров, в доме есть гараж, четыре ванные комнаты, четыре спальни, а на территории расположен бассейн и гостевой дом.
Вход для посторонних закрыт, но фанаты сериала приезжают к главным воротам особняка, чтобы сфотографироваться.
Неоднозначный конец сериала: умирает ли Тони и кто мог бы его убить
Открытый финал сериала «Клан Сопрано» оставил зрителей в размышлениях о судьбе главного героя. В заключительной сцене Тони и его родные приходят в ресторан на ужин. Камера перескакивает с его лица на лица жены, сына и дочери, выхватывая и подозрительных незнакомцев у бара. Играет музыка, посетители отдыхают, но на самом деле атмосфера крайне тревожная. Мы видим, как один из незнакомцев встает со своего места, камера показывает Тони, и изображение затухает, переходя в белый шум.
Некоторые зрители интерпретируют этот конец как смерть Тони. Его могли убить федеральные агенты или мафия Нью-Джерси. Вместе с этим сцена оставляет пространство для предположений, что Сопрано все-таки выжил.
В одном из интервью шоураннер сериала Дэвид Чейз признался, что и сам не хотел бы видеть смерть любимого персонажа. Он намеренно оставил финал открытым и не ожидал, что он станет настолько обсуждаемым среди поклонников.
Почему зрители любят Тони Сопрано
Босс мафии ведет двойную жизнь, он жестокий гангстер, но в то же время — любящий муж и отец, страдающий от депрессии и повышенной тревожности. Именно это парадоксальное сочетание так привлекает зрителей. Составили список черт, за которые поклонники сериала «Клан Сопрано» любят главного персонажа.
Антигерой, которому можно сопереживать. Тони не идеален, он совершает ошибки, он жестокий и эгоистичный. Но в то же время он испытывает угрызения совести за свои поступки, страдает от внутренних противоречий, ищет понимания и любви.
Реалистичный образ. Чейз изобразил Тони не как злодея, а как личность. Сопрано страдает от панических атак, ходит к психотерапевту, боится старости и смерти. В Тони зрители видят отражение собственных страхов и противоречий.
Юмор и самоирония. Тони Сопрано не стесняется высмеивать себя, свои недостатки и свой образ жизни. Шутки и сарказм позволяют увидеть в нем живого человека.
Влияние на культуру. Образ Тони, его слова и поступки стали частью массовой культуры. Он вдохновляет художников, писателей, музыкантов.
Отрицательные черты персонажа
Тони обладает рядом отрицательных черт, которые делают его опасным и отталкивающим персонажем.
- Жестокость и насилие. Главный герой сериала «Сопрано» участвует в криминальных разборках, прибегая к угрозам и насилию.
- Эгоизм. Зачастую Тони действует в собственных интересах, не думая о последствиях для других. Он ставит свои желания и амбиции на первый план, даже если это приводит к страданиям окружающих.
- Неверность. Тони неоднократно изменял своей жене Кармеле, что говорит о его неспособности хранить верность. Он относится к женщинам как к объектам удовлетворения своих потребностей, не уделяя внимания их чувствам.
- Неуважение к близким. Тони часто критикует близких, оскорбляет, не прислушивается к их мнению и не ценит их усилий.
- Неуверенность в себе. Несмотря на свой статус, Тони часто страдает от неуверенности в себе. Он пытается компенсировать ее агрессией, что только усугубляет проблему.
Какой актер сыграл Тони Сопрано
В сериале роль Тони Сопрано сыграл американский актер Джеймс Гандольфини. За игру в «Клане Сопрано» он получил «Золотой глобус», пять премий Американской Гильдии киноактеров и три «Эмми». Другими известными работами, в которых снялся актер, стали фильмы «Цель номер один», «В петле», «Добро пожаловать к Райли», «Человек, которого не было» и «12 разгневанных мужчин». Актер скончался 19 июня 2013 года от сердечного приступа.
Настоящее имя актера: Джеймс Гандольфини
Возраст: умер в возрасте 52 лет
Рост: 1,84 м
Место рождения: Уэствуд, Нью-Джерси
Семейное положение: дважды был женат
Дети: сын Майкл, дочь Лилиана Рут
Цитаты Тони Сопрано, ставшие культовыми
Меткие высказывания Тони Сопрано стали классикой. Собрали несколько главных цитат персонажа.
«Я понял, что мне надо быть печальным клоуном. Снаружи смеюсь, а внутри плачу».
«Я как царь Мидас, только наоборот. Все, к чему я прикасаюсь, превращается в дерьмо».
«Прозвучит глупо, но наши матери — это водители автобусов. Нет, даже сами автобусы. Машины, которые доставляют нас сюда. Они высаживают нас и едут дальше. Вся проблема в том, что мы пытаемся догнать автобус и запрыгнуть в него обратно вместо того, чтобы дать ему уйти».
«Неважно, насколько ты близок с друзьями, в итоге они все равно тебя подведут. Семья — вот те, на кого ты можешь положиться».
«От нерешительности теряешь больше, чем от неверного решения».
«Бывают случаи, когда манеры стоит засунуть куда подальше. Хотя это больно».
Интересные факты о Тони Сопрано
Собрали для вас интересные факты о герое сериала «Сопрано».
- Тони страдает от панических атак, которые он впервые испытывает уже в первых эпизодах сериала.
- Тони — любитель вкусно поесть. Одно из его любимых блюд — капоколло — традиционная итальянская мясная нарезка из свинины.
- В сериале есть киноцитаты. Эпизод покушения, например, отсылает к аналогичной сцене из фильма «Крестный отец», в которой Вито Корлеоне покупает апельсины.
- Изначально про Тони Сопрано хотели снять полнометражный фильм, а не сериал. Идею растянуть историю про мафиози, у которого кризис среднего возраста, Чейзу подсказал коллега.