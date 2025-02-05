У Тони две родные сестры — Дженис и Барбара. Последняя в сериале появляется редко, в основном на семейных торжествах и барбекю. О ней известно немного. А вот Дженис Сопрано — одна из главных героинь сериала. Она крайне противоречивая фигура. В отличие от Тони, Дженис стремится к самореализации и независимости от матери, что часто приводит к напряженным отношениям с братом. Ее эмоциональная нестабильность и манера вести себя вызывают симпатию и раздражение одновременно. Дженис пытается наладить свою жизнь, но прошлое и семейные связи постоянно мешают.