Эдриан Броуди рассказал, как его пытались лишить носа на съемках «Бруталиста»

Один из гримеров фильма «Бруталист» по ошибке подумал, что Эдриан Броуди носит накладной нос. Об этом забавном недоразумении актер рассказал в вечернем шоу Джимми Фэллона.
Ведущий спросил Броуди об использовании пластического грима в «Бруталисте». Артист ответил: «Да, действительно, они использовали такой грим. Это забавно — все были очень заняты, у меня была новая команда людей, с которыми я раньше не встречался. Они снимали с меня этот грим, и одна женщина особенно усердно работала над тем, чтобы удалить растворителем что-то с моего носа».
«Она продолжала тщательно тереть, и я поинтересовался: “Вы пытаетесь это снять?”, — вспомнил Эдриен, указывая на свой нос. — И она ответила: “Да”. Тогда я сказал: “О, это не снимается”. Она тут же извинилась, добавив: “Это точно попадет в мой дневник”».
«Теперь это пополнит мой репертуар историй для ток-шоу, вот так», — посмеялся Броуди.
Эдриан номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший актер» за свою роль в «Бруталисте», где он играет венгерско-еврейского архитектора Ласло Тота, прибывшего в США в 1947 году после пережитых событий Второй мировой войны и Холокоста. Актер также является рекордсменом «Оскара» как самый молодой лауреат в категории «Лучший актер» — ранее он получил награду за роль выжившего в Холокосте Владислава Шпильмана в фильме «Пианист».