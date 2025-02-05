Эдриан Броуди рассказал, как его пытались лишить носа на съемках «Бруталиста»

Ведущий спросил Броуди об использовании пластического грима в «Бруталисте». Артист ответил: «Да, действительно, они использовали такой грим. Это забавно — все были очень заняты, у меня была новая команда людей, с которыми я раньше не встречался. Они снимали с меня этот грим, и одна женщина особенно усердно работала над тем, чтобы удалить растворителем что-то с моего носа».