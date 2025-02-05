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Бортич расплакалась из-за трейлера нового сериала, где она сыграла с Ефремовым

Актриса призналась: она в восторге от проекта «Между нами химия»

Александра Бортич показала свою реакцию на выход трейлера сериала «Между нами химия», в котором она и Никита Ефремовым сыграли влюбленных. Актриса призналась, что она в восторге от проекта и с нетерпением ждет премьеру. Бортич также не смогла сдержать слезы при просмотре трейлера.

«Всем привет! Я только что впервые увидела трейлер “Между нами химия”. Я в невероятном восторге. Я не верю, что все это происходит. Я вне себя в самом настоящем смысле от счастья. У меня нет слов. Я очень счастлива. Ребята! Скоро премьера. Жесть…» — высказалась звезда комедии «Я худею».

Александра Бортич и Никита Ефремов на съемках сериала «Между нами химия», фото: соцсети
Александра Бортич и Никита Ефремов на съемках сериала «Между нами химия», фото: соцсети

Бортич также призвала поклонников быстрее смотреть трейлер нового сериала с ее участием и делиться своим мнением. 

В многосерийном фильме актриса сыграла мать-одиночку Таню, которая днем занимается воспитанием детей, а ночью водит такси. Однажды она узнает о том, что серьезно заболела.

Больше всего героиня переживает, что дети останутся одни, если ее болезнь будет быстро развиваться. Тане не на кого надеться, но она решается найти мужчину и выйти за него замуж, чтобы в случае ее смерти было кому позаботиться о детях. Неожиданно для самой Тани, поклонников у нее образуется даже больше, чем нужно.