Бортич расплакалась из-за трейлера нового сериала, где она сыграла с Ефремовым

Больше всего героиня переживает, что дети останутся одни, если ее болезнь будет быстро развиваться. Тане не на кого надеться, но она решается найти мужчину и выйти за него замуж, чтобы в случае ее смерти было кому позаботиться о детях. Неожиданно для самой Тани, поклонников у нее образуется даже больше, чем нужно.