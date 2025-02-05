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Критики высоко оценили новый фильм ужасов по Стивену Кингу «Обезьяна»

Картина получила 91% положительных рецензий

Новый хоррор-фильм по рассказу Стивена Кинга «Обезьяна» получил небывало высокую оценку критиков. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes картина Осгуда ПеркинсаСобиратель душ») получила 91% положительных рецензий.

У «Собирателя душ» с Николасом Кейджем рейтинг составил 86%. «Обезьяну» хвалят за кровавые сцены, смелость и неожиданные комедийные ходы.

Хоррор рассказывает про двух братьев-близнецов (Тео Джеймс), которые находят на чердаке старую игрушечную обезьянку своего отца (Элайджа Вуд), после чего с ними начинают происходить ужасающие вещи.

В российский прокат «Обезьяна» выйдет 27 февраля.