Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Юэн МакГрегор подал в суд на угрожавшую его семье сталкершу

Актер пожаловался на преследование фанатки
Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегорИсточник: Legion-Media.ru

Шотландский актер Юэн МакГрегор подал на судебный запрет против преследовавшей его поклонницы. Об этом сообщает Daily Record.

По словам МакГрегора, с 2022 года его преследует Анжелика Горенц, которая посылала ему и его семье «тревожные» сообщения. Как отметил актер, девушка считала, что находилась с ним в отношениях, но актриса Мэри Элизабет Уинстэд «увела» его у нее. Преследовательница также заявляла о желании иметь детей от актера.

МакГрегор утверждал, что Горенц проникла в сад его бывшей жены Ив Мавракис в канун Рождества. Ради этого девушка приехала из Миннесоты в Калифорнию. После предполагаемого инцидента, как рассказывал артист, сталкерша также угрожала ему и его семье и сравнивала себя с маньяком из сериала «Декстер». Она якобы упомянула о покупке оружия, в том числе снайперской винтовки, и угрожала Уинстэд.

На данный момент суд предписал Горенц временный запрет на приближение к МакГрегору. Актер намерен добиться полного судебного запрета на преследование в гражданском порядке в отношении себя, своей жены и детей.