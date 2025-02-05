Юэн МакГрегор подал в суд на угрожавшую его семье сталкершу

МакГрегор утверждал, что Горенц проникла в сад его бывшей жены Ив Мавракис в канун Рождества. Ради этого девушка приехала из Миннесоты в Калифорнию. После предполагаемого инцидента, как рассказывал артист, сталкерша также угрожала ему и его семье и сравнивала себя с маньяком из сериала «Декстер». Она якобы упомянула о покупке оружия, в том числе снайперской винтовки, и угрожала Уинстэд.