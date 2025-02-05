Александр Петров и его жена узнали пол первенца

Александр Петров и его жена Виктория Антонова узнали пол будущего ребенка. Источник, близкий к звездной семье, сообщил, что у пары родится мальчик. По словам инсайдера, жена актера всегда мечтала о сыне и рада, что ее желание скоро исполнится.
Он добавил, что пол малыша Петров и Антонова узнали на гендер-пати. Они устроили по этому поводу вечеринку, на которую пригласили только родных людей и друзей.
Также источник рассказал, что жена звезды франшизы «Лед» узнала о грядущем пополнении в Тобольске, куда приехала вместе с мужем на съемки. Первым делом супруги сообщили радостную новость своим родителям. Мама Петрова не смогла сдержать слезы, узнав, что сын скоро станет отцом.
«Беременность Виктории протекает хорошо. Ее мама (которая, к слову, воспитала шестерых детей) регулярно дает дочери советы и поддерживает. Девушка не боится родов — по крайней мере, именно так она говорит близким», — цитирует инсайдера Super.
Напомним, Александр Петров женился на Виктории Антоновой в сентябре 2023 года. Спустя два месяца пара сыграла роскошную свадьбу. В конце прошлого года стало известно, что супруги впервые станут родителями.