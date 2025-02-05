Александр Петров и его жена узнали пол первенца

Александр Петров и его жена Виктория Антонова узнали пол будущего ребенка. Источник, близкий к звездной семье, сообщил, что у пары родится мальчик. По словам инсайдера, жена актера всегда мечтала о сыне и рада, что ее желание скоро исполнится.