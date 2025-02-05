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Евгений Цыганов показал редкое фото с 19-летней дочерью

Актер и его наследница приняли участие в новой фотосессии

Евгений Цыганов в личном блоге опубликовал новое фото со своей 19-летней дочерью Полиной Цыгановой. Фотограф Мария Кроль запечатлела их вместе на темном фоне.

Евгений и Полина Цыгановы, фото: соцсети
Евгений и Полина Цыгановы, фото: соцсети

Кадр был построен на контрастах: звезда сериала «Первый номер» надел черную рубашку, а его дочь — белый пиджак. Цыганова также собрала волосы и сделала легкий макияж.

«Веселые ребята», — лаконично подписал кадр актер.

Юлия Снигирь, жена Цыганова, одной из первых отреагировала на публикацию. В комментариях она оставила смеющийся смайлик. А вот Дмитрий Лысенков шутливо заметил, что «веселость» — это у Цыгановых семейное.

«Фамильной веселости у вас не отнять, ребята!» — с иронией отметил актер.

Напомним, Полина Цыганова родилась в первом браке Евгения Цыганова с актрисой Ириной Леоновой. У актеров также есть еще шестеро детей. Во втором браке с актрисой Юлией Снигирь у Цыганова родился сын Федор.

Старшая наследница актера пошла по его стопам. Полина Цыганова уже снялась в нескольких кинопроектах, а в 2023 году получила приз на кинофестивале «Зимний» как лучшая исполнительница женской роли в фильме «110». В прошлом году актриса вместе со знаменитым отцом вела церемонию открытия этого фестиваля.