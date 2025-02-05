Евгений Цыганов показал редкое фото с 19-летней дочерью

Старшая наследница актера пошла по его стопам. Полина Цыганова уже снялась в нескольких кинопроектах, а в 2023 году получила приз на кинофестивале «Зимний» как лучшая исполнительница женской роли в фильме «110». В прошлом году актриса вместе со знаменитым отцом вела церемонию открытия этого фестиваля.