Алика Смехова опубликовала свое детское фото

Звезда сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» Алика Смехова показала свое детское фото. Актриса опубликовала архивный снимок с телефоном в соцсети.
Артистка и ее старшая сестра родились в первом браке звезды фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» Вениамина Смехова с журналисткой Аллой. Супруги развелись, когда их дети были подростками.
Звезда сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» признавалась, что отец никогда про них не забывал и старался чаще встречаться, а также дарить нужные подарки и финансово поддерживать. По словам Смеховой, никаких обид по отношению к родителю и не могло быть, потому что со своей ролью он достойно справлялся. Актриса считает, что ей повезло жить с мудрыми людьми, которые смогли в советские времена мирно расстаться, не нанеся лишних психологических травм своим детям.
У Смеховой двое детей, которые носят ее фамилию. Своего первенца Артема она родила в 2000 году от бизнесмена по имени Николай, а младший сын появился у звезды в 2007 году. Артистка признавалась, что отец Макара оставил ее, когда узнал о беременности, поэтому никаких контактов они не поддерживают, но и не страдают от этого.
До этого актриса показала, как выглядела в 23 года.