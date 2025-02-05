Выставлен на продажу дом Одри Хепберн за $20,8 млн

В Швейцарии выставили на продажу дом актрисы Одри Хепберн за $20,8 млн. Этот дом негласно носит название La Paisible, что в переводе с французского означает «мирное место». В этом доме актриса прожила три десятилетия, сообщает Bloomberg.
Фермерский дом XVIII века располагается в швейцарской деревне Толошеназ, примерно в 30 минутах езды от аэропорта Женевы. Актриса прожила в этом доме с 1963 года до самой смерти в 1993 году. В 2001 году сыновья актрисы продали дом супругам Катарине и Жан-Марку Божолен, которые прожили в нем 24 года.
Теперь они выставили La Paisible на продажу за $20,8 млн. В сумму сделки входит вилла с 12 спальнями и 8 ванными комнатами на участке площадью 40 акров (около 16 га). Дом находится в 20 минутах езды от Лозанны и недалеко от Женевского озера. С одной стороны его окружает живая изгородь, а с другой — большой парк с деревьями и видом на горы.
На первом этаже располагаются жилые помещения, библиотека и кухня, из окна которой открывается вид на розарий, подаренный модным домом Givenchy на 60-летие актрисы. Главная спальня находится на втором этаже. Есть чердак и дополнительные спальни, в которых можно разместить гостей. Сохранились пять исторических каминов. Во дворе располагается 15-метровый бассейн с подогревом.
На стене дома висит табличка с именем Одри Хепберн, однако туристы сюда приезжают нечасто и не беспокоят хозяев.
Ранее на аукционе Christie’s было выставлено на продажу колье из двух нитей белого жемчуга, 18-каратного белого золота и с цветком из 6-каратных бриллиантов и сапфировых кабошонов круглой и овальной формы и застежкой из тех же камней. Данное колье Одри Хепберн носила в фильме «Римские каникулы» 1953 года режиссера Уильяма Уайлера. Сообщается, что актриса сама выбрала его из вариантов, которые были предоставлены для съемок.
До этого аукционный дом Julien’s Auctions выставил на продажу легендарное розовое платье, в котором героиня Одри Хепберн появилась в фильме «Завтрак у Тиффани» 1961 года. Разработанный кутюрье Юбером де Живанши наряд из шелкового атласа и органзы можно увидеть в сцене, когда Холли Голайтли узнает о смерти своего брата и начинает плакать из-за этого. Оценочная стоимость платья составила $200−300 тыс., а во время торгов было подано 42 заявки. В итоге наряд ушел с молотка за $444,5 тыс., исходя из данных на сайте Julien’s Auctions, покупатель неизвестен.