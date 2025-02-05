Выставлен на продажу дом Одри Хепберн за $20,8 млн

До этого аукционный дом Julien’s Auctions выставил на продажу легендарное розовое платье, в котором героиня Одри Хепберн появилась в фильме «Завтрак у Тиффани» 1961 года. Разработанный кутюрье Юбером де Живанши наряд из шелкового атласа и органзы можно увидеть в сцене, когда Холли Голайтли узнает о смерти своего брата и начинает плакать из-за этого. Оценочная стоимость платья составила $200−300 тыс., а во время торгов было подано 42 заявки. В итоге наряд ушел с молотка за $444,5 тыс., исходя из данных на сайте Julien’s Auctions, покупатель неизвестен.