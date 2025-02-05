43-летняя Джессика Альба снялась обнаженной после развода

Актриса Джессика Альба снялась обнаженной после развода. Знаменитость разместила видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
43-летняя звезда показала фото и ролики, которые сделала за последнее время. На одном из видео актрисе делали массаж. Она лежала на столе без одежды, прикрыв тело полотенцем. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и без макияжа. Альба также выложила снимок, где позировала в бордовой спортивной форме.
В конце декабря 2024 года впервые возникли слухи о разводе Джессики Альбы с мужем Кэшем Уорреном. Подписчики заметили, что у актрисы нет обручального кольца на пальце. А 16 января Джессика Альба официально объявила о разводе с мужем.
Актриса и кинопродюсер вместе с 2004 года, они познакомились на съемках «Фантастической четверки». У пары трое общих детей: 16-летняя Онор Мари, 13-летняя Хэвен Гарнер и 6-летний сын Хейс.
Голливудская звезда признавалась фанатам, что поддерживает себя в форме, чтобы в том числе нравиться мужу. Актриса строго следит за питанием и редко нарушает режим, а также старается не пропускать тренировки, и если не успевает доехать до зала, то занимается дома.
Ранее Джессика Альба снялась в бикини после сауны.