43-летняя Джессика Альба снялась обнаженной после развода

43-летняя звезда показала фото и ролики, которые сделала за последнее время. На одном из видео актрисе делали массаж. Она лежала на столе без одежды, прикрыв тело полотенцем. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и без макияжа. Альба также выложила снимок, где позировала в бордовой спортивной форме.