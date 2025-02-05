Аня Тейлор-Джой вышла на публику в короткой шубе и показала стройные ноги

Звезда «Острых козырьков» и «Хода королевы» Аня Тейлор-Джой вышла на публику в гигантской шубе без штанов. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
28-летнюю актрису засняли 4 февраля в Нью-Йорке. Голливудская актриса появилась на публике в огромной светлой шубе Alexander McQueen без штанов. Знаменитость также надела кремовые туфли на каблуках. Артистке уложили волосы и сделали макияж с розовыми румянами и помадой.
На прошлой неделе Аня Тейлор-Джой посетила шоу Christian Dior, которое состоялось в рамках Недели моды в Париже. Актриса выбрала для мероприятия черное платье с длинной юбкой из цепи. Артистка дополнила образ длинными кожаными перчатками и босоножками на каблуках. Визажист сделал знаменитости макияж с черными стрелками и розовыми губами, а стилист уложил волосы в локоны.