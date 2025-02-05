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Звезда «Комбинации» поделилась редкими кадрами с мужем и сыном

Актриса Анастасия Уколова выложила в соцсети трогательное видео с семьей

Звезды сериала «Комбинация» Анастасия Уколова показала в соцсети редкие кадры с мужем и сыном. Актриса поделилась семейными моментами, снятыми в новогодние праздники.

«Сохранить на память. Гоше здесь 2.3, и он еще только пытался заговорить. Прошло два месяца, и он уже болтает. Я та мама, которая не может просыпаться рано, таю в 8 утра от слов: “Мама, вставай, уже утро…”, — отметила артистка.

Знаменитость в июне 2022 года вышла замуж. Личность избранника она не раскрывает, однако известно, что актриса знакома с Юрием со школы — супруг является ее первой любовью. По словам Уколовой, их паре не нужно «общественное признание», поэтому она не показывает лицо мужа в соцсетях.

Артистка окончила школу в Пятигорске, а затем переехала в Москву, поступив в Театральное училище имени Щепкина.

Звезда впервые стала матерью в сентябре 2022 года, но сообщила об этом подписчикам только через месяц. Артистка объясняла в личном блоге, что хотела разделить этот период только с самыми близкими людьми. Знаменитость также рассказывала, что у сына два имени — в свидетельстве о рождении он записан как Егор, однако мальчика в семье все называют Гошей.

Уколова признавалась, что оказалась совершенно не готова к материнству. По словам знаменитости, она не знала, как наладить грудное вскармливание, уложить и успокоить ребенка, поэтому наняла разных консультантов. Актриса отмечала, что была очень тревожной и много плакала из-за страха причинить вред сыну. Муж знаменитости поддержал ее идею взять на работу няню, и с этого момента многое изменилось.