Актриса Глафира Тарханова снялась в образе Барби, впечатлив поклонников

Актриса Глафира Тарханова снялась в образе Барби. Звезда позировала в розовом платье с длинным шлейфом и показала кадры с фотосессии в соцсетях.
«Давненько мы ничего такого не вытворяли. Из неизданного. Я хотела платье мечты из детства. И кукольный образ. Получилось?» — обратилась к аудитории знаменитость.
Подписчики артистки активно прокомментировали ее пост: «Шикарно», «Как же круто», «Все идеально», «Мечта любой девочки», «Какая же вы красивая», «Прекраснейшая из женщин», «Принцесса», «А ноги какие шикарные», «Просто богиня», «Блистательна в любом образе».
Знаменитость недавно назвала себя неуверенной женщиной из-за лишнего веса. Звезда призналась в соцсетях, что набрала 25 килограммов после рождения пятого ребенка и еще не пришла в форму. По словам артистки, она пока не может активно заниматься спортом или соблюдать строгую диету, чтобы похудеть.
Актриса 18 июня 2024 года сообщила, что у нее родилась долгожданная дочь. Знаменитость назвала девочку Лукерьей.
Звезда замужем за актером Малого театра Алексеем Фаддеевым, они познакомились в 2005 году на съемочной площадке триллера «Главный калибр» и уже через полгода поженились. Пара воспитывает также четверых сыновей: Корнея, Ермолая, Гордея и Никифора. Троих детей артистка рожала в присутствии мужа. Фаддеев признавался журналистам, что после партнерских родов у него не было проблем с влечением к супруге. Он сам хотел быть рядом с женой и первым брать на руки ребенка.
Ранее Тарханова призналась, что ее дочь за первые полгода жизни посетила 25 городов.